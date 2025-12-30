Apadeni El Puerto llama a la colaboración ciudadana tras el robo sufrido en su sede

El pasado sábado 27 de diciembre, cuando todo el mundo estaba en casa reguardándose del temporal, la asociación Apadeni El Puerto sufrió un robo. Así lo han denunciado en sus redes sociales la asociación, donde el suceso ha sido recibido con gran "pena y desilusión". Está claro que nunca es un buen momento para que te roben, pero la cosa se complica cuando además no estás pasando una buena racha. "Últimamente pasamos económicamente una mala situación. Somos pocos y cada vez recibimos menos ayudas públicas", explican los padres, el principal motor de este colectivo, quienes se encargan incluso del mantenimiento de la sede ubicada en la calle Trilla, en la zona de Urbaluz.

En concreto el botín de los asaltadores se ha saldado con un televisor, dos focos con trípode y 1.600 euros "recaudados de la venta de pestiños, de fondo de caja, del dinero del viaje de fin de curso y de las carteras que los propios alumnos guardan en clase", aseguran. A ello hay que unirle un gran destrozo de puertas y material mobiliario, incluído el portal de Belén que se encontraba justo bajo el televisor sustraído. "Fueron a cogerlo y lo arrasaron todo".

Actualmente esta asociación, que atiende a 25 niños y jóvenes con diversidad funcional, ofrece no solo escolarización a los alumnos más mayores, sino que complementan su actividad con sesiones de fisioterapia, logopedia y apoyo educativo. Desde hace algunos años dichos servicios, soportados por la cuota mensual que paga cada padre, se está viendo en peligro ante la falta de ayudas públicas. Por este motivo "cualquier ayuda sería buena", comentan los padres quienes piden ayuda y colaboración ciudadana para volver a poner el centro en funcionamiento.