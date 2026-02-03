Agentes de la Policía Nacional asisten el nacimiento de un bebé en un domicilio de El Puerto

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto asistieron con éxito en la madrugada del pasado viernes 30 de enero al nacimiento de un bebé en un domicilio de la localidad portuense, en una intervención marcada por la rapidez, la coordinación y la vocación de servicio. Los hechos ocurrieron sobre las 01:35 horas, cuando varios agentes uniformados, a bordo de vehículos rotulados, se encontraban realizando labores propias de su cargo en una intervención policial previa, que quedó resuelta sin necesidad de actuación adicional. En ese momento, un varón se aproximó a los funcionarios en un evidente estado de nerviosismo, solicitando ayuda urgente al manifestar que una amiga se encontraba en pleno trabajo de parto en su vivienda.

Ante la gravedad de la situación y la presencia de varias dotaciones policiales en el lugar, los agentes se dirigieron de inmediato al interior del domicilio, donde localizaron a una mujer tumbada en el suelo, llorando y con fuertes dolores abdominales, compatibles con un parto inminente. De forma inmediata se solicitó apoyo al resto de agentes que permanecían en la vía pública para prestar auxilio.

Instantes después, la mujer comenzó a manifestar a viva voz que el bebé estaba a punto de nacer, colocándose en posición de parto, mientras los agentes actuantes se colocaban guantes de nitrilo, extremando las medidas de higiene y seguridad. Siguiendo las indicaciones de los funcionarios, la pareja de la parturienta se situó detrás de ella para recepcionar al recién nacido y evitar posibles golpes.

Durante toda la intervención, uno de los agentes mantuvo comunicación constante a través de la emisora con los servicios sanitarios, recibiendo instrucciones precisas sobre cómo proceder en cada momento.

Un parto rápido y con éxito

Finalmente, a las 01:43 horas, el bebé fue alumbrado con éxito, presentando pulso correcto. Los agentes procedieron a limpiar suavemente las vías respiratorias del recién nacido, que comenzó a emitir un llanto de aproximadamente diez segundos, señal inequívoca de una correcta respiración. Siguiendo las indicaciones sanitarias, se colocó al bebé en posición de “piel con piel” sobre el pecho de su madre, siendo ambos arropados con toallas por los agentes, y posteriormente acomodados en un sofá para mayor comodidad y seguridad.

Minutos más tarde se personaron en el domicilio los servicios sanitarios, quienes tras una primera asistencia confirmaron que tanto la madre como el bebé se encontraban en perfecto estado, felicitando expresamente a los agentes por la actuación realizada. Seguidamente, el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) procedió al traslado de ambos al Hospital Santa María del Puerto.

Los agentes fueron felicitados efusivamente por la familia, agradeciendo el padre del recién nacido la intervención policial, gracias a la cual su hijo pudo venir al mundo en condiciones de seguridad.