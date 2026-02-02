Un menor de 14 años cae en El Puerto tras saltar desde una azotea a una vivienda en ruinas

Sobre las siete y cuarto de la tarde del domingo los bomberos del parque de El Puerto acudieron a la calle Larga para rescatar a un menor de unos 14 años que se había caído desde una azotea a una vivienda colindante en ruinas, junto al Bar Manolo, en la plaza Isaac Peral.

Los bomberos accedieron al inmueble en ruinas y encontraron al menor de pie sobre los escombros, aparentemente sin daños, y lo trasladaron hasta la ambulancia para ser evacuado al hospital por los servicios sanitarios.

Los medios empleados fueron dos vehículos: autobomba urbana ligera (P-39) y un vehículo de rescate ligero (S-33), con la participación de cinco efectivos.