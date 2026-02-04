Adelante El Puerto denuncia el estado de los centros educativos tras las lluvias

Adelante El Puerto ha denunciado la grave situación que atraviesan varios centros educativos del municipio tras las recientes borrascas y episodios de lluvias intensas, que han dejado al descubierto deficiencias estructurales y falta de mantenimiento que, según la formación, “ponen en riesgo a la comunidad educativa portuense”.

Entre los daños detectados se encuentran pasillos y aulas inundadas, cubiertas que han volado, filtraciones constantes y elementos vegetales destrozados, una situación que, según trasladan docentes y familias, no es puntual, sino que responde a un deterioro acumulado por años de abandono.

Los casos más graves conocidos hasta ahora afectan al IES Mar de Cádiz, donde se han producido importantes inundaciones, la aparición de humedades en paredes y la inutilización de los baños, al CEPER La Arboleda, también con inundaciones y humedades, y al IES Pintor Juan Lara, donde el agua ha entrado al edificio a través de varios cristales sin reparar y de filtraciones por el cableado eléctrico y la iluminación, con el consiguiente riesgo de electrocuciones y cortocircuitos.

“No estamos hablando solo de incomodidades, sino de seguridad. La comunidad educativa está trabajando y estudiando en condiciones que no son dignas ni seguras”, denuncian desde Adelante El Puerto.

La formación subraya que la comunidad educativa les ha trasladado que esta situación es generalizada en la mayoría de centros del municipio, lo que a su juicio evidencia las consecuencias directas de los recortes y de la falta de inversión pública en mantenimiento.

Adelante El Puerto responsabiliza directamente al PP de Juanma Moreno y Germán Beardo por “años de dejadez que hoy pasan factura”. “No más recortes. La educación pública no puede ser la variable de ajuste de los presupuestos”, señalan.

Asimismo, desde la organización recuerdan que la educación pública es la única que garantiza una formación basada en valores democráticos, laicos y en igualdad, además de ser la de mayor calidad, como reflejan numerosos estudios. “Cuando se abandona la escuela pública, se abandona a la mayoría social”, afirman.

De este modo, la formación andalucista de izquierdas exige inversiones urgentes para la reparación y mantenimiento de los centros, así como un plan estructural que garantice condiciones seguras y dignas para alumnado, profesorado y personal educativo.

“Desde Adelante El Puerto seguiremos defendiendo una educación 100% pública, de calidad y con recursos suficientes. La escuela pública no se recorta, se cuida”, concluyen.