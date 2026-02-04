Sin incidencias relevantes en El Puerto en las primeras horas del Plan de Emergencia municipal

A primera hora de este miércoles se ha celebrado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para evaluar la evolución de la situación derivada de la alerta meteorológica activa.

Según el balance realizado por los responsables de los distintos servicios municipales y cuerpos de seguridad, la noche ha transcurrido con normalidad, sin incidencias relevantes, manteniéndose todos los dispositivos de emergencia plenamente operativos y coordinados.

Los servicios de limpieza y recogida de residuos han podido desarrollarse con normalidad, si bien el entorno de Las Calandrias continúa cerrado de manera preventiva. Entre las incidencias atendidas destaca que durante la madrugada se ha registrado la caída de un pino en una finca privada de Valdelagrana, sin que se hayan producido daños personales.

En el ámbito social, cuatro personas han pernoctado en el pabellón habilitado como recurso de emergencia, y a lo largo de la jornada se procederá al reparto de almuerzos para garantizar su atención. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa la alerta naranja hasta las 16.00 horas, por lo que el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Germán Beardo continúa extremando la vigilancia y el seguimiento de la evolución meteorológica.

En cuanto al estado del río Guadalete, el primer edil, Germán Beardo, destaca que permanece con nivel alto pero estable, conservando aún margen de crecida, lo que permite mantener una situación de control, aunque bajo constante supervisión técnica.

El operativo municipal seguirá activo durante toda la jornada y ha insistido en la importancia de mantener la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y atender siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.