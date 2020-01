El que avisa no es traidor. Una vez finalizada la campaña de concienciación sobre la limpieza, con el lema ‘Mi ciudad sin mi suciedad’, el área de Medio Ambiente está procediendo a multar, en colaboración con la Policía Local, a los ciudadanos que a pesar de las advertencias, hacen caso omiso y no recogen los excrementos de sus perros o sacan la basura a deshora.

El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, recuerda que esta campaña “pretendía acabar con el incivismo y fue elaborada por el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (CEAAN) con el objetivo de informar a todos los ciudadanos sobre los servicios municipales de limpieza viaria y recogida de residuos, para que los portuenses pudieran conocer cómo se gestionan los residuos sólidos urbanos de una forma sostenible, sensibilizar sobre los problemas socio ambientales y proyectar una imagen de ciudad limpia”.

Una vez concluida, Alegre explica que “no podemos permitir que la ciudad muestre imágenes tan habituales como el abandono de muebles y enseres en la vía pública, el depósito de desechos o residuos sólidos urbanos fuera de los contenedores o de los lugares establecidos por el Ayuntamiento, expresamente autorizados para su gestión”.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente añade que “día tras día amanecemos con estampas lamentables en muchas parcelas y solares de la ciudad, sean de titularidad pública o privada, en las que de un modo descontrolado vierten basuras, escombros o mobiliario de todo tipo”. Millán Alegre advierte que se sancionará a todos las personas que actúen de este modo, cometiendo alguna de estas infracciones.

Igualmente señala que, por supuesto, “también serán multados los propietarios de mascotas que dejen sus heces abandonadas en las calles, que lleven sus perros sueltos en zonas no habilitadas para ello o tengan animales de compañía que carezcan del microchip y/o vacunas de carácter obligatorio, entre otras infracciones recogidas expresamente en la Ordenanza Municipal sobre tenencia y control de animales de compañía”. El edil aclara que “esta actuación no tiene ninguna finalidad recaudatoria, a pesar de lo que muchos portuenses puedan pensar, pero sólo con la concienciación es muy difícil cambiar los hábitos y a pesar de que se ha estado insistiendo en la necesidad de que todos tenemos que implicarnos en la limpieza de la ciudad, hay personas que no consiguen asimilar que es una responsabilidad de todos, niños y mayores”.

De momento, la Policía Local ya ha impuesto un total de 21 multas en nueve días. Durante el pasado mes de diciembre y gracias a la colaboración de la Policía Local se procedió a informar a los ciudadanos incívicos de que sus acciones serían sancionadas con multas de hasta 500 euros en el caso de los propietarios de canes que no recojan los excrementos de sus mascotas y con hasta 750 euros a los que depositen la basura fuera del horario establecido o fuera de los contenedores. Sin embargo, “ hay quienes sólo aprenden si se les toca el bolsillo, por tanto, ya se está procediendo a la aplicación de las multas correspondientes para cada uno de estos actos”, anuncia el edil.

Por último, Alegre recuerda que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los ciudadanos un servicio de recogida de muebles y enseres gratuito -llamando al teléfono 956483106-, insiste en la obligatoriedad de que los propietarios de perros recojan los excrementos de sus mascotas y limpien los orines, y pide que se tire la basura dentro del contenedor y en bolsas, en horario de 21:00 a 23:00 horas.