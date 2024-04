La XXV Fiesta de los Patios portuenses permitirá disfrutar de una treintena de enclaves del 11 al 14 de abril

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, José Ignacio Delgado Poullet, para continuar avanzando en los preparativos de la XXV Fiesta de los Patios, que se celebrará del 11 al 14 de abril, con la participación hasta la fecha de 29 patios.

El evento, que organiza la asociación con la colaboración municipal, ultima estos días su programación, aunque ya se pueden avanzar algunos aspectos, entre los que se encuentra la relación de participantes: Hospitalito (confluencia de calles Ganado y Zarza), Casa del Reloj (Cruces, 74), Palacio de Villarreal y Purullena (Cruces, 94), el particular ubicado en Cruces, 80-100, Casa Palacios (San Francisco, 9), Palacete de El Puerto (Santa Lucía, 15), Casa “Pura Vida” (Federico Rubio, 50), Portus Gaditanus (Federico Rubio, 23), Patios del Agua (Federico Rubio, 27), particular sito en Santo Domingo, 24, Patio Casa Número 6 (San Bartolomé, 14), Casa – Palacio de la Cruz (San Bartolomé, 9), Palacio de Araníbar (Plaza Alfonso X El Sabio, 9), Palacio de Valdivieso (De la Palma, 4), Casa – Estudio Ollero (Sol, 2), Palacio Reinoso Mendoza (Plaza del Polvorista), Patio de Milwaukee (Micaela Aramburu de Mora, 9), Patio Do Porto Siglo XVIII (Jesús de Los Milagros, 10), Casa Palacio Valdeavellano (Ribera del Río,15), Casa del Regidor (Ribera del Río, 30), Casa Palacio ( Luja, 15), Casa – Palacio Oneto (Virgen de Los Milagros, 64), Casa–Palacio La Gobernaora (Virgen de Los Milagros, 70), particular en Nevería, 14, Casa Palacio de los Leones (La Placilla, 2), particular sita en Vicario, 17, particular sito en Vicario, 26, 'La Brújula', del Centro Residencial de Afanas San Antonio (De la Rosa, 23) y Destilería Pico (Cielo, 22).

Tanto el teniente de alcalde como el presidente de la asociación coinciden en destacar el estreno de tres inmuebles: los ubicados en Cruces, 100 (que acogerá durante el fin de semana una exposición de arte contemporáneo que reúne escultura y pintura de autores internacionales), Jesús de los Milagros, 10 y Ribera del Río, 15. Igualmente, señalan que la celebración de este año, en la que se cumplen las bodas de plata, se dedica a las embajadoras, figura importante de la organización.

La fiesta se inaugurará el jueves 11 en el Hospitalito con el encendido del alumbrado extraordinario. Previamente, a las 20:00 horas, se abrirá en dicho emplazamiento una exposición que mostrará la cartelería y actividad que ha desarrollado la Asociación y que se mantendrá durante el mes de abril.

La fiesta la anuncia un cartel de Fátima Delgado Poullet y fue pregonada por Enrique Bartolomé. Su celebración se verá complementada por la segunda ruta Gastronómica 'Los guisos de nuestros patios', que se extenderá del 11 al 21 de abril y que pone en marcha la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro.

Las personas interesadas pueden encontrar toda la información de la Fiesta de los Patios en la web de la asociación.