Vox El Puerto denuncia la utilización de la tarifa del agua con fines electoralistas durante el último mandato

El grupo municipal Vox El Puerto denuncia la mala gestión del PP con las tarifas del suministro del agua y del servicio de saneamiento durante estos cinco años, que han generado una deuda millonaria con Apemsa ocasionada por la falta de actualización de las tarifas en los últimos años.

El concejal José Antonio Gomila explica que “estas nuevas ordenanzas vienen tarde y mal: tarde porque desde 2017 no se actualizan las tarifas, y porque el PP ha tenido cuatro años para actualizarlas y no lo ha hecho por motivos electoralistas; y mal porque se va a repercutir en las tarifas del 2024 todo el incremento del IPC desde 2017, un 16,4%".

El concejal aclara que “Vox no se opone a la modificación de las ordenanzas para que se adapten a la legislación vigente, ni a la obligación de responder al contrato con Apemsa, sino que se oponen a las formas y que hayan enmascarado el coste real por un interés electoralista. Esta congelación de las tarifas puede resultar, a priori, beneficiosa para todos”, añade Gomila, pero según dice "resulta ser un espejismo, ya que Apemsa no va a perdonar la deuda millonaria que el Ayuntamiento ha contraído con ella, sino que la va a socializar vía presupuestos, de tal manera que da igual que hayas consumido o no, será un gasto común que todos los portuenses vamos a pagar”.

El concejal alerta de que “cinco años de tarifas congeladas no le va a salir gratis al ciudadano, ya que esta mala gestión nos va a hacer pagar dos veces, una mediante la subida de precios, y otra mediante una merma en los servicios públicos, ya que se tendrán que recortar el presupuesto municipal en algunos servicios para poder hacer frente a la deuda”.

Desde el grupo municipal piden al equipo de gobierno "que no le tomen más el pelo a los portuenses con la congelación de las tarifas, y que si van a asumir la subida de un 16,4% correspondiente al IPC, deberían frenar la subida de otros conceptos reflejados en las nuevas tarifas”.