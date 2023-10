El equipo de gobierno de El Puerto se queda solo en la actualización de las tarifas del agua

El equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto de Santa María se ha quedado solo esta mañana en la votación para actualizar las tarifas del recibo de agua. Ha sido en la sesión celebrada en el Ayuntamiento portuense, donde ha tenido lugar el pleno ordinario del mes de octubre, donde se ha aprobado la sustitución de las ordenanzas fiscales números 26 (abastecimiento) y 27 (saneamiento) para su transformación en dos ordenanzas reguladoras de prestación patrimonial de carácter público no tributario.

Se trataba en realidad de poner al día la denominación adaptándola desde el punto de vista terminológico a la normativa actual, tal como viene solicitando la empresa Apemsa desde hace algún tiempo. No obstante, estas modificación ha llevado aparejada una propuesta para la actualización de las tarifas del agua, que no se tocaban desde el año 2018.

Ha sido la concejala de Hacienda, Marta Rodríguez López de Medrano, quien ha defendido el punto, incluido en el orden del día de la sesión, que consta de 22 propuestas y mociones, y en la cual las posiciones entre el equipo de gobierno y la oposición municipal han estado muy alejadas.

Todos los grupos que forman la oposición han mostrado su negativa a una actualización o incremento en las tarifas del agua. En primer lugar, intervino Izquierda Unida (Grupo Mixto), a través de su concejal José Luis Bueno, que se mostró muy interesado en que la concejala dijera en qué porcentaje iba a subir el recibo cuando se termine de aprobar esta tasa, cuya aprobación ahora es inicial. Bueno recordó que hace unos años se barajó una subida del 5,1%, y lamentó que desde que se puso en manos privadas el 49% de la empresa de aguas de El Puerto "la única que siempre sale ganando es Aqualia".

Más incisivo se mostró el concejal de Vox José Antonio Gomila, quien advirtió que a pesar de que la tasa se ha mantenido congelada durante cinco años, en los que no subió siquiera el IPC, "esto es un espejismo, ya que Apemsa no va perdonar esas cantidades". Gomila advirtió que ese dinero que se adeuda a Apemsa "lo vamos a tener que pagar todos los portuenses. Cinco años de tarifas congeladas no van a salir gratis a la ciudad", manifestó, "y en próximos plenos veremos la deuda millonaria a la que tendremos que hacer frente", en los presupuestos municipales.

El concejal criticó que desde 2018 no se haya realizado ninguna revisión de tasas por motivos electoralistas y reprochó al PP que "su mala gestión nos va a hacer pagar a todos una descomunal subida de precios" en el recibo. Gomila aseguró que esta subida irá desde un 16,4% (cifra media de subida confirmada por distintas fuentes) hasta un 34% en el calibre de 13 milímetros.

La concejala de Hacienda acusó al concejal de Vox de querer "asustar a la población" y rechazó esos porcentajes, manifestando que en algunos tramos lo que se pagaría es un euro más al mes, ya que los bloques de precios "irán aumentado proporcionalmente". Sin embargo no llegó a dar ningún porcentaje. Sobre la no actualización de las tarifas en el anterior mandato, culpó a Leocadia Benavente, anterior concejala de Vox, quien "cada vez que este gobierno traía una propuesta la echaba para atrás".

Recordó además que la empresa Apemsa "tiene un fondo social disponible para todos aquellos aquellos que tienen problemas en atender sus necesidades vitales de agua".

En su segundo turno de palabra, José Luis Bueno lamentó que la concejala no ofreciera el dato del porcentaje medio de subida que tendrá el precio del agua, y recordó las dificultades que tiene la oposición para conseguir información, al no estar en el consejo de administración de Apemsa ni de ninguna otra empresa con participación municipal.

Vox reprochó Marta Rodríguez que diera el ejemplo del tramo que menos va a subir, el del calibre de 15 mm y un consumo medio de 108 metros cúbicos. "No se vaya a la trampilla de que hay una tarifa que se ha beneficiado", reprendió a la concejala de Hacienda. Con respecto a sacar a colación a Leocadia Benavente con tanta frecuencia, le afeó que nunca citen al también anterior concejal de Vox Juan Carlos Sanz, que es actualmente cargo de confianza del gobierno del PP en El Puerto.

Ya en este segundo turno de palabra, intervino el portavoz del PSOE, Ángel M.ª González, para recriminar al PP que en 2018 y 2019 "prometió bajar todos y cada uno de los impuestos en El Puerto, y el ciudadano lo que ve es que cada vez paga más. Habéis incumplido y ahora vemos como traéis una subida del agua bajo el cambio de denominación", insistió.

Concluyó Marta Rodríguez manifestando que en el recibo del agua va incluida también la tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos, y subrayó que lo que se aprobaba era una "actualización de precios y no una subida" del agua.

En su turno de cierre, el alcalde, Germán Beardo, avaló esta tesis de que en realidad se trata de una actualización del IPC, para reprochar a Vox nuevamente que esta misma propuesta "la aprobó su compañera de partido en el seno del consejo de administración de Apemsa".

Finalmente, el PP se quedó solo a la hora de aprobar los dos puntos de Pleno que modifican la tasa reguladora por suministro, depuración y tratamientos de aguas, mientras el PSOE, Vox, Unión Portuense e Izquierda Unida votaban en contra.