Vecinos de Valdelagrana critican las deficiencias en los servicios de la urbanización

Vecinos de Valdelagrana se han sumado a las denuncias vertidas días atrás desde La Andreíta y la Hijuela del Tío Prieto, donde advirtieron de la peligrosidad de las aceras, que están intransitables debido a la falta de poda de las ramas de los arbustos, que las ocupa por completo y obligan a los peatones a bajar a la calzada.

Esta situación se produce también en dicha urbanización, en lugares como la avenida Catalina Sánchez La Guachi, cerca de la iglesia de La Merced, donde los peatones, muchos de ellos personas que acuden a misa en dicho templo, se ven obligados a bajar a la zona por donde transitan los vehículos, con el peligro de accidente que ello supone para los residentes y visitantes. El estado de muchas aceras de la urbanización es deficiente y "se pueden ver en gran parte de los acerados gran cantidad de malas hierbas". Incluso frente a la entrada del parque de Los Toruños hay un árbol caído y seco, cuya copa obstaculiza la acera impidiendo el tránsito de los peatones, en especial de personas con movilidad reducida.

Los vecinos señalan que el mantenimiento de las aceras es competencia municipal "por lo que no pueden alegar que no les pertenece y no hacer nada", ya que se trata además de trabajos para los que no es necesario maquinaria pesada.

Se producen también deficiencias en la limpieza y recogida de basuras, con algunos puntos donde los contenedores están a rebosar y rodeados de suciedad; en especial durante estos meses de verano no se retiran los residuos con la frecuencia necesaria, sobre todo en zonas de establecimientos hosteleros y negocios, una situación que se agrava porque la actividad es mayor y se multiplica la población flotante, por lo que consideran necesario adaptar el servicio a las necesidades reales. También el paseo marítimo aparecen muchas mañanas "con gran cantidad de bolsas de plástico y papeles que origina la venta ilegal", que se acumulan sobre todo en la mediana de los carriles de la calzada. También las papeleras "se encuentran llenas y algunos días no se vacían"

En relación a la zona peatonal del paseo marítimo, "algunos usuarios de bicicletas lo toman como un velódromo. El paseo es zona peatonal y debería estar prohibido tanto para bicicletas como para patinetes", reclaman los afectados.

Las deficiencias afectan también al mantenimiento del acerado, donde hay arquetas con las tapas levantadas y alcorques en mal estado, así como distintos tramos y bordillos donde son necesarios arreglos y reparaciones. Además, las rampas de acceso para discapacitados cercanas al antiguo bar Tadeo se encuentran "obstaculizadas a diario sin que se produzca la correspondiente sanción por parte de la Policía Local".

Los vecinos critican de igual forma la invasión de los espacios públicos de uso peatonal por sillas y veladores, así como distintas carencias en materia de seguridad y la falta de control de actividades prohibidas en la playa.

Según los denunciantes, el concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, Millán Alegre, ya ha recibido información sobre estas reclamaciones y deficiencias, al igual que los grupos municipales del PSOE y Vox, aunque "ninguno de ellos ha contestado".