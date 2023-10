Unión Portuense lleva a pleno la puesta en marcha del comedor social en El Puerto

El grupo municipal de Unión Portuense, formado por los concejales Javier Botella y Francisco Belaustegui, ha presentado una moción al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de El Puerto, que se celebrará este viernes 6 de octubre, donde se debatirá la necesidad y puesta en marcha de un comedor social en la ciudad.

El comedor social de El Puerto, que venía siendo gestionado por la asociación Sol y Vida, cerró sus puertas en marzo de 2020 debido a la declaración del estado de alarma, sustituyendo el servicio por un reparto de comidas preparadas, en un principio elaboradas en la cocina de la ya extinta Guardería Municipal o bien aportadas por otras entidades sociales.

Una vez finalizado el confinamiento el comedor social ubicado en la calle Cruces no volvió a abrir sus puertas y el gobierno del Partido Popular, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, firmó distintos contratos menores con Afanas El Puerto y Bahía como proveedor de comida preparada sustituyendo definitivamente el servicio de comedor social. Actualmente, algunos voluntarios del extinto comedor reparten de lunes a viernes en el edificio de lo que fue el Centro de Emergencia durante el confinamiento, situado en la calle Acuario y que ahora tan sólo se usa para tal fin, con el consiguiente desaprovechamiento.

Según Paco Belaustegui “existen distintas deficiencias como que hay días en los que existen más demandantes que comida, no se ofrecen desayunos ni cenas, el servicio no se produce en fines de semana ni hay un lugar donde poder comer dignamente”. Belaustegui cree que "un comedor social no solo debe existir para solucionar las demandas expuestas, sino que debe ofrecer un lugar para socializar, dar la posibilidad de aseo personal, apoyo psicológico, fomento del voluntariado, etc".

Desde Unión Portuense se espera que el gobierno y su concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Lara, comience las gestiones necesarias para la puesta en marcha de un comedor social en un lugar adecuado, para satisfacer las demandas planteadas, no solo por los usuarios del servicio, sino también de diferentes agentes sociales, asociaciones y ciudadanos.