La UPLBA de El Puerto acusa a Marina Peris de actuar "al estilo dictatorial" al reducir las nóminas de 30 agentes policiales

El sindicato UPLBA, mayoritario en la Policía Local de El Puerto de Santa María ha querido desmentir las acusaciones realizadas este lunes por la Concejala de Seguridad Marina Peris, la cual, según afirman, "dedica su tiempo de gestión en buscar formulas para someter con la coacción a un colectivo que desde hace dos años lo único que desea es tener a alguien eficaz al frente de la delegación de seguridad".

El sindicato señala que la concejala "quiso hacer un alarde de dureza y efectividad" al hacer público que el Ayuntamiento iba a reducir las nóminas de los agentes por no prestar servicio, "creyendo haber dado así con la solución a todos sus problemas".

El sindicato reconoce que es cierto que ha reducido las nóminas de una treintena de agentes, "pero lo que no ha explicado en prensa es la manera de realizarlo, y el motivo de tal retirada de haberes". Los policías señalan que la concejala "al más puro estilo dictatorial actúa sin esperar los procedimientos formales que forman parte de la apertura de expedientes, es decir el derecho de cualquier trabajador a poder argumentar y aportar medios de defensa en el transcurso del proceso, o mejor aun esperar a la propia conclusión de los expedientes con las propuestas de resolución realizadas por el instructor encargado de valorar todos y cada uno de los medios de prueba aportados". "Por el contrario", añaden, "se inviste con la capa de coaccionadora de colectivos, y saltándose los mínimos mecanismos de imparcialidad y neutralidad, provoca la mayor de las indefensiones para los funcionarios al no permitirles su defensa, ordenando que se detraigan cantidades a varios agentes por no presentarse al servicio los pasados días 30 de abril y 1 de mayo, al parecer por un informe que ha presentado en el Área de Personal el Intendente Jefe de la Policía Local de esta ciudad".

"Lo que no ha dicho la concejala Marina Peris es que todos los agentes que se les ha detraído cantidades se encontraban esos dos días de descanso según cuadrante y que se les pretendía obligar a venir a trabajar por una interpretación unilateral de los acuerdos para reforzar los días de mundial de motociclismo, sin tan siquiera haber sido notificados de manera formal para ello, acuerdos que dicho sea de paso han sido obviados, alterados o reconducidos durante este último año por motivo de la aplicación de nuevas normas y situaciones sobrevenidas durante la pandemia, en este caso se han usado de manera arbitraria sin contar con la parte social y sin crear un decreto que los dote de legalidad administrativa".

Esta "impulsividad demostrada por la concejala Marina Peris, está siendo valorada por el gabinete jurídico del sindicato UPLBA, por si se demuestra cualquier vulneración de derechos en la toma de decisiones o cualquier acto realizado por persona pública que fuese calificado de ilícito denunciable ante los tribunales, de igual manera se está analizando la actitud del propio Jefe de policía, por si los informes trasladados a Personal han sido sesgados, incompletos o tergiversados, dado el afán demostrado al trasladar la falta al servicio de los agentes implicados, aun a sabiendas que esos días se encontraban libres de servicio y desprovistos de notificación formal de lo contrario".

Para el sindicato, el equipo de gobierno "se empecina una y otra vez en no querer reconocer su falta de gestión al haber pasado casi 60 días sin mover un solo dedo para solucionar la falta de policías locales en las calles de la ciudad, argumentando que se trata de una presunta huelga encubierta, que ya se han encargado de dar por cierta, antes de que se dirima judicialmente su presunta existencia, situación que evidentemente queda totalmente desmentida por el sindicato UPLBA, ya que lo único que se ha producido es el aviso reiterado de la falta de vestuario y de la insostenible dificultad que estaba originando la falta de pantalones desde el principio de la actual legislatura municipal".

Para UPLBA "es lamentable que los responsables políticos del Ayuntamiento tengan que defender su inacción calumniando a un colectivo que pide una y otra vez soluciones. Afirma el equipo de gobierno que existen unos agentes que han sufrido presiones por parte de otros sin que tengan ninguna prueba de ello, solo las conjeturas facilitadas por algunos interesados en que el conflicto se eternice y por todos aquellos que se encuentran mejor posicionados para conseguir favores personales alineándose en contra de la mayoría del colectivo".

El sindicato policial acusa a la concejala Marina Peris de "mentir cuando dice que en la actualidad existen unos treinta agentes que se encuentran trabajando para velar por la seguridad de la ciudad, cuando la cruda realidad es que la inmensa mayoría de agentes de calles se encuentran sin poder salir a patrullar por falta de vestuario. Ni sumando a los supuestos agentes que se encuentran operativos, el personal de oficina y los agentes en segunda actividad, darían un número cercano a los treinta agentes que la Sra. Peris se ha inventado".

UPLBA alude como paradoja de la mediocridad política de lo que está ocurriendo que mientras en El Puerto el Equipo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos "se encarga de criminalizar a todo un colectivo de policías locales manchando su imagen una y otra vez", los responsables del PP de la capital gaditana salen en prensa apoyando a los policías locales de la ciudad vecina, reclamando al Alcalde Kichi respeto para el colectivo policial". El presidente de los populares gaditanos, Juancho Ortiz lamentaba días atrás que «nuestros agentes nunca han visto reconocida ni valorada su labor por parte del equipo de Gobierno y el problema es que son anti policía y anti sistemas, a la vez que solicitaban un reconocimiento de la ciudad de Cádiz a los agentes de Policía Local que habían estado haciendo frente durante meses a la situación de emergencia por la pandemia».

"Algo no cuadra en todo esto, o los colectivos de policías locales son totalmente diferentes de una ciudad a otra, o los políticos, sean del color que sean, cuando se encuentran en la oposición respetan y valoran el trabajo de los agentes y cuando se encuentran en el poder solo les interesa desprestigiarlo y dejarlo en la estacada por el simple hecho de no ser capaces de atajar lo que desde la oposición ven con tanta claridad y prometen solucionar.

Los policías locales al mando del alcalde Germán Beardo y la Concejala Marina Peris, "piden públicamente que estos gobernantes trabajen, gestionen y piensen como dignatarios políticos y no como justicieros dolidos por las críticas a su nefasta gestión".