Trabajadores de la limpieza urbana protestan ante el Ayuntamiento portuense

Trabajadores de la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza y recogida de basuras, FCC, han protagonizado este martes la primera de las protestas anunciadas ante el Ayuntamiento, que tendrán carácter mensual en tanto no se saque a concurso el nuevo contrato para el servicio, que lleva en precario desde el pasado mes de noviembre.

Los trabajadores, que hace algunas semanas protagonizaron una larga huelga, denuncian que en tanto no haya un nuevo pliego de condiciones y no se adjudique el contrato la concesionaria no va a mejorar los medios materiales con los que cuenta, ni va a negociar el nuevo convenio colectivo, que se encuentra también pendiente de renovación.

Los trabajadores han permanecido ante el Ayuntamiento desde las nueve y media de la mañana y estarán hasta las doce y media, megáfono en mano y coreando consignas contra el equipo de gobierno, en general, y el alcalde, Germán Beardo, en particular.

El primer edil, aún con muletas tras una operación de rodilla, ha entrado al Ayuntamiento alrededor de las diez de la mañana acompañado por su asesor, Antonio Caraballo, a la sazón jefe del servicio municipal de Medio Ambiente, y ha escuchado las protestas y los gritos que le acusaban de "incompetente", si bien no se ha parado para hablar con los trabajadores.