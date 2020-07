El diputado Terol reivindicará desde el Congreso que El Puerto pueda utilizar su remanente de tesorería en la recuperación económica

El diputado Antonio González Terol, vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, ha visitado este lunes El Puerto, acompañado por el presidente del Partido Popular de El Puerto y alcalde, Germán Beardo, el secretario general del PP de Cádiz, Bruno García, y la portavoz del PP de Cádiz, Carmen Sánchez.

Beardo ha transmitido a Terol la importancia de que "los Ayuntamientos puedan invertir el superávit de la Tesorería municipal en las necesidades de la ciudad, antes que abonar los créditos a los bancos, en un momento que es transcendental poner el dinero en la calle para la revitalización de todos los sectores y para que no se quede nadie atrás tras la crisis económica y social provocada por la pandemia mundial, con un partido fuerte que representa los intereses de los portuenses en Madrid y con la Junta de Andalucía al frente de la comunidad autónoma, que refuerza la acción del Ayuntamiento".

Beardo espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no decida utilizar ese remanente en su proyecto de Gobierno de España sino que permita a los Ayuntamientos gestionarlo, puesto que son los que realmente conocen las necesidades reales de su gente al ser la administración más cercana al ciudadano".

Por su parte, Bruno García ha felicitado al Gobierno de El Puerto por la labor realizada en los últimos meses, "demostrando que ha conseguido el equilibrio entre lo sanitario y la actividad económica, fundamental para avanzar y nada sencillo en los tiempos que corren".

Igualmente, el secretario general del PP de Cádiz ha agradecido a Terol "su permanente contacto con la provincia y la defensa que hace desde el Congreso de los Diputados de nuestros intereses, tanto de El Puerto como de la provincia de Cádiz".

González Terol ha anunciado que exigirá al Gobierno central que los Ayuntamientos puedan gestionar esos ahorros municipales que han conseguido gracias a su esfuerzo fiscal en los últimos ocho años y que no permitirá que Sánchez incaute ese remanente de las administraciones locales y diputaciones para financiar por primera vez el gasto público de la Administración General del Estado, “un Gobierno central que ahora pide el remanente para sí, pero no devuelve a la Junta de Andalucía parte de los 2.500 millones del IVA que le debe a Andalucía desde el año 2017 o que no devuelve parte de los 750 millones de euros que debe de IVA a los Ayuntamientos y Diputaciones”, señala Antonio González Terol.

Desde el Partido Popular, añade Terol, "no sólo se exigirá que permitan a los ayuntamientos con superávit como El Puerto que lo puedan invertir en su localidad, sino que pediremos al Gobierno un fondo de rescate para aquellos ayuntamientos que tienen déficit para no dejar a nadie atrás".

Por último, Terol ha explicado que el PP acaba de proponer una ley que desaloje a los okupas en 48 horas y que incluya penas de cárcel, en defensa de la propiedad privada y en la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias de la ocupación ilegal, pidiendo además hasta 15 años de inhabilitación para todo político que llame a la ocupación ilegal de viviendas.