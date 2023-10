'Spin' gana el premio al Mejor Cortometraje en el Shorty Week 2023, en El Puerto.

El X Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week celebró en la noche del sábado su entrega de premios en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, en El Puerto, en el transcurso de una gala presidida por el concejal de Cultura, Enrique Iglesias, y el diputado provincial de Cooperación y teniente de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello.

La gala, presentada por Joaquín Perles y Sonia Serrano, fue el acto principal de un festival que, tras nacer en El Puerto en 2014 y trasladarse a la capital gaditana en 2017, ha regresado a El Puerto y concluye hoy tras cuatro días de celebración, distribuyendo sus actividades entre las sedes del teatro municipal Pedro Muñoz Seca, Palacio de Araníbar, Galería Pub Blanco & Negro, Stardust, El Rincón de la Luna y la Sala Milwaukee.

La organización, encabezada por Sergio Ceballos y Mikel Gil, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación para hacer posible un evento que ha recibido cerca de 400 cortometrajes llegados de todas partes del mundo. De los trabajos presentados se seleccionaron 23 cortos para Sección Oficial, 15 para Compromiso en Corto y 6 en Making Of.

El jurado oficial del festival ha estado compuesto por Manuela B. Moreno (directora y ganadora del premio a la mejor comedia por 'Pipas' en la primera edición de Shorty Week), José Manuel Carrasco (director y ganador del premio al mejor guion por 'Sinécdoque. Una historia de Amour Fou' en la tercera edición) y María Manero (animadora, directora y ganadora del premio al mejor Making of por 'Patchwork' en la séptima edición).

El Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 1.000 euros, fue para Spin, dirigido por Luke Cresswell. Bello entregó el premio a la esposa del cineasta, Joanne Adela Cresswell, que se desplazó desde Londres para estar presente en el Muñoz Seca. El Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 250 euros, distinguió a Zoo, de Tariq Rimawi, mientras que la Mejor Comedia, dotada igualmente con 250 euros, recayó en John Leeuwerink por Pig.

Por otra parte, el jurado de la Asociación Multihabitar volvió a evaluar los cortometrajes de Compromiso en Corto y la sección de Making Of, dos categorías muy especiales y distintivas de este festival que permanecen desde la primera edición. Ambos están dotados con 250 euros cada uno. Enrique Iglesias entregó el de Compromiso en Corto a Sofía Muñoz, directora de Si me querei, irse. El galardón de Making Of reconoce a José Díaz–Alejo por Utopía.

Tanto Iglesias como Bello han destacado la importancia del retorno de este certamen, "que ofrece una oportunidad para dar a conocer el trabajo de jóvenes creadores y de artistas audiovisuales ya experimentados, contribuyendo a impulsar un sector que promociona la ciudad y la provincia y genera importantes flujos económicos, ayudando a la desestacionalización del turismo".

Además de las proyecciones de secciones a concurso (Sección Compromiso en corto, Sección Making of y Sección Oficial) y de la gala de entrega de premios, el Festival ha retomado los denominados Baraderos (lugares en los que se proyectan cortometrajes fuera de concurso), que facilitan que el evento alcance a un público más numeroso.