El Ayuntamiento de El Puerto se me asemeja a los reinos de Taifas, donde cada cual reina en su parcela independientemente del resto. La transversalidad brilla por su ausencia, lo que sucede en cada concejalía es de su incumbencia sin tener en cuenta lo que hace la de al lado. La palma se la lleva la concejalía de Fiestas con su edil al frente, el independiente a quien nadie, ni siquiera el alcalde Germán Beardo es capaz de frenar y ponerle cortapisas. David Calleja es el auténtico rey de Taifas, lo que él dice va a misa, para eso es diseñador de la vestimenta de la virgen, su reina celestial, aunque a ella le sobran los mantos y toda la parafernalia.

Y como de reyes y reinas va la cosa a este pintoresco concejal se le ocurre nombrar a reinas por doquier: la reina del sur, la reina de oriente, la reina de occidente, la reina de las nieves…, que se fastidien las republicanas sin tener reina que les represente. Y para rematar la faena, como dirían sus socios de Vox, resucita el concurso de Miss Flamenca, un concurso de belleza que fue eliminado en el mandato del anterior equipo de gobierno a propuesta del Consejo de Igualdad.

La polémica está servida, ya que el actual Consejo de Igualdad con su presidenta, Carmen Lara a la cabeza, invitó al susodicho concejal a participar de un consejo con el único tema de Mis Flamenca en mayo del 2021, para que informase en qué términos iba a convocar el concurso y conocer de primera mano las bases del mismo, así como hacerle saber el sentir de las personas que formamos parte de dicho Consejo. El Consejo tuvo una callada por respuesta, ni siquiera le contestó a su compañera de partido Carmen Lara a quien dejó con la palabra en la boca. No obstante, el Consejo de Igualdad acordó realizar un escrito dirigido al concejal de fiestas en el que se le dice expresamente: “ Entendemos como positivas las acciones que puedan dar un impulso económico y reactivar ciertos sectores como la moda en esta época tan difícil para todos y todas, pero también consideramos que puede hacerse a través de otros eventos que no cosifiquen a la mujer, como concursos de trajes de flamenca, pasarelas, ferias de moda, etc. Los concursos de Mises son de una época que ya ha quedado obsoleta tanto en fecha como en mentalidad de la ciudadanía, y desde el Consejo de Igualdad no queremos que vuelvan eventos donde la mujer deba tener unos estándares de belleza acotados para que se la valore positivamente”

Es cierto que los Consejos tienen carácter consultivo y no son vinculantes, de ahí que sirvan para poco si no se tiene en cuenta la opinión y el sentir de las personas que lo componen. En cambio, el Plan de Igualdad aprobado en el Pleno consideramos que es de obligado cumplimiento o, al menos así debería ser.

El Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres se hizo para un período de cuatro años, desde el 2018 hasta el 2022, por lo cual todavía está vigente. Se trata de un Plan realizado con la participación de muchos agentes sociales, consejo de Igualdad, de Participación ciudadana, medios de comunicación, grupos políticos, etc…Yo le pregunto al concejal de Fiestas: ¿Conoce usted este Plan?, ¿Sabe que en dicho Plan aparece una medida en la línea de los valores igualitarios que dice: Supresión de la financiación a concursos de belleza? Me parece que no lo conoce, pero en el caso que lo conociese, el célebre concejal se lo pasa por el forro anunciando una gala de Miss Flamenca organizada por la plataforma Revive el Puerto con la colaboración de la Concejalía de fiestas y Comercio, o sea, con las suyas. ¡Ea! El espectáculo está servido y no lo organiza el Ayuntamiento de El Puerto, faltaría más, todo orquestado para hacer su santa voluntad. Pues eso, que el reino de David Calleja triunfa y no hay otro que le haga sombra. Lo siento por la concejala Carmen Lara que, a pesar de querer llevar a cabo el Plan de Igualdad tiene un equipo que no la apoya, cada uno y cada una a lo suyo y “sálvese quien pueda”.