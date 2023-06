Quejas por el mal estado del entorno del centro de salud Ángel Salvatierra

La Federación Local de Asociaciones Vecinales Sol y Mar, haciéndose eco de las demandas de las entidades Ronda de Valencia y Sudamérica, ha podido comprobar el mal estado en el que se encuentran las zonas aledañas al centro de salud Ángel Salvatierra.

"Tras 19 años de lucha del movimiento vecinal para lograr que las distintas administraciones se pusieran en marcha para poner en pie el centro de salud, y por fin verlo construido y en funcionamiento, es triste ver cada día como todo se va deteriorando sin que nadie le ponga remedio", lamentan.

"Pese a llevar ya más de un año en funcionamiento, no se ha arreglado, ni siquiera adecentado, el terreno de delante de la puerta principal, que en principio iba a ser una zona ajardinada. No se han terminado de nombrar las calles que rodean el centro, pues aún no se ha puesto el cartel la calle que aún no tiene su nombre, y que se acordó que iba a estar dedicada al movimiento vecinal. Pero tampoco se cuida del mantenimiento de las que lo tienen, pues tan solo ha durado dos meses de pie el cartel con el nombre de la calle Santa Rafaela María, que ahora está tirado en el suelo", denuncian.

La Federación traslada su preocupación por este equipamiento "que tiene una vida útil muy amplia, siempre que se cuide de ella, pues en algunos lugares del edificio se han detectado goteras y la entrada de aguas pluviales, que lo van estropeando. Defender la sanidad pública es un objetivo fundamental del movimiento vecinal, formando parte de ello el estado de sus edificios y alrededores", insisten.

La Flave seguirá prestando atención a este y otros equipamientos para que luzcan en su mejor versión y proporcionen la utilidad requerida a la ciudadanía, trasladando estas cuestiones a las áreas correspondientes, a fin de que a la mayor brevedad se les ponga remedio.