El Puerto vuelve a ser punto de encuentro de los moteros

Esta primavera no está siendo como la de los dos últimos años, cuando la pandemia obligó a prescindir de las fiestas y las citas masivas. Aunque el Gran Premio de España de Motociclismo sí se había celebrado en las dos últimas ediciones, aquellas citas no fueron lo mismo ya que no estaba permitida la presencia de público en el circuito.

Este año todo vuelve a la normalidad prepandémica y El Puerto, un año más, se convierte en punto de encuentro de miles de moteros que saben que en esta ciudad campan a sus anchas, atraídos además por su magnífica gastronomía y sus playas.

Tras varios días en los que la presencia de motoristas se fue dejando notar, sobre todo por las noches en lugares como el centro de la ciudad y la antigua Nacional IV (hoy avenida Felipe VI) ha sido a mediodía de este viernes cuando se ha producido la entrada constante de motos en el centro de la ciudad, canalizadas a través de la rotonda de Pozos Dulces hacia la Ribera del Marisco y zonas aledañas. El plan de tráfico está siendo el mismo que el de las últimas ediciones celebradas, si bien hoy se notaba una mayor presencia de la Policía Local en las calles.

El dispositivo de seguridad se complementa con vigilancia privada, para evitar el trasiego de motos por calles peatonales.

La plaza Peral se encuentra totalmente vallada, para evitar su invasión por parte de las motos, mientras que la avenida de Micaela Aramburu está también jalonada de vallas, casi como en los viejos tiempos.

Desde el mediodía las terrazas de los bares disfrutaban este viernes de una magnífica ocupación, aunque algunos establecimientos quizás se excedieron haciendo sonar sus altavoces a toda mecha para propios y extraños, sin tener en cuenta que también hay gente que vive en esa zona y es difícil de soportar todo un puente con los decibelios disparados.

Algunas discotecas han instalado incluso escenarios y bafles en la calle, sabedoras de que en estos días la contaminación acústica está más que tolerada por las autoridades.

Este fin de semana los establecimientos de ocio, además, disponen de dos horas más de apertura, precisamente por la gran afluencia de público que se espera.

El público que poblaba hoy el centro portuense era un público tranquilo, aunque siempre hay grupos de moteros aficionados a quemar rueda a la más mínima ocasión. Las mayores exhibiciones han pasado ya desde hace algún tiempo a celebrarse en la avenida Felipe VI, que une el acceso desde Jerez con la entrada al casco histórico, y la avenida de Valdelagrana. En el primero de los puntos citados, sobre todo, es habitual que se concentren grupos de jóvenes para jalear a las motos, una práctica que a veces entraña cierto peligro.

El plan especial de tráfico para la motorada estará en vigor hasta el mediodía del domingo, aunque en esta ocasión el lunes es festivo, al pasar el día en rojo del 1 de mayo al lunes 2.

En el parque Calderón se ha instalado, como cada año, un mercadillo motero, mientras que la Policía Local tiene la potestad de cerrar al tráfico el paseo marítimo de Valdelagrana cuando lo considere necesario. También está prohibida durante estos días la circulación de quads por toda la ciudad.

En cuanto a la ocupación hotelera, se ha cifrado en torno a un 86% para el fin de semana en hoteles, pero hay que sumar también los apartamentos turísticos y viviendas particulares que se alquilan para estos días.