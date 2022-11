El Puerto pone en marcha una campaña publicitaria contra la violencia de género

El Ayuntamiento de El Puerto conmemora este año el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, con una campaña publicitaria a la que pondrán rostro cinco hombres. El presidente local de Cruz Roja en El Puerto, Juan Ruiz-Herrera, el actor Juanjo Macías, el médico Valentín Rial, el empresario y heladero Massino Pozzi y el cantaor flamenco Wilo del Puerto son los encargados de pedir que no se justifique la violencia, "combatiendo, dando la cara y un paso adelante en esta lucha que es la de todos los portuenses sin excepción", explican desde el gabinete de prensa municipal.

Un total de 80 banderolas y diez lonas en la Plaza Isaac Peral darán la vuelta a El Puerto con este mensaje que será el que guíe el 25-N en la ciudad.

Según el Ayuntamiento "son solo un ejemplo de los muchísimos hombres que están tras ellos levantado la voz en contra de la violencia. Son una pequeña muestra de hombres comprometidos para erigir este compromiso de no parar hasta ser capaces como sociedad de valores de transformar de una vez por todas esta realidad, invirtiendo en educación en valores, impulsando la igualdad de oportunidades, el disfrute de los derechos y el reparto de obligaciones por igual, concienciando y sensibilizando de que este problema atañe a toda la sociedad en su conjunto, condenando a los agresores y ayudando con todos los recursos disponibles a la detección y prevención, para que las víctimas sepan que no están solas y que tienen a su disposición muchos recursos para ayudarlas".

El mensaje municipal se centra en que "la inmensa mayoría de los hombres están implicados también en su erradicación. Hombres que apuestan decididamente por avanzar hacia una igualdad efectiva y real construyendo una ciudad de valores, inclusiva, que respeta la diversidad y que no deja a nadie atrás. Hombres que condenan esta masacre y que no dudan ni un instante en permitir que su rostro sea el que dé la cara por las víctimas de violencia".

"Dar visibilidad al trabajo de todo un año concentra ahora todos los recursos disponibles para erradicar la violencia en un grito desesperado por pedir la implicación de toda la sociedad en este objetivo: vecinos de El Puerto, hombres y mujeres, familias, asociaciones, tejido empresarial, instituciones… con una sola voz que les haga llegar a las víctimas nuestro apoyo y para que sepan que no están solas, para que no sean cómplices de ninguna forma de violencia, para que actuemos juntos, sin miedo, sin siglas, sin dobles varas de medir ante unas cifras que siguen provocando escalofríos pero que además no son números sino nombres con rostro, con vida y con familia, señalan en el comunicado municipal.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Igualdad 38 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año 2022, 1.171 desde 2003. La cifra de menores huérfanos y huérfanas ha ascendido a 26 en 2022, y 365 desde 2013; y de menores asesinados y asesinadas por violencia de género a 2 en 2022, y 48 desde 2013, "y mientras esa estadística exista tenemos que sumar esfuerzos para acabar con la violencia que sigue costando la vida a muchas mujeres cada año, rompiendo familias y dejando un dolor infinito”, señala la edil de Igualdad, Carmen Lara.