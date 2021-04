El Puerto: La ciudad bloqueada

Fue en el mes de julio de 2018 cuando El Puerto de Santa María contó por última vez con unos presupuestos municipales aprobados. En aquella ocasión, tras un largo bloqueo por parte de grupos como Partido Popular y Levantemos El Puerto al bipartito formado por PSOE e Izquierda Unida, fue finalmente el PP el que desbloqueó la aprobación, a los pocos meses de la renuncia a su acta de concejal de Alfonso Candón, poco después del cambio de presidencia del PP en favor de Germán Beardo. Un total de 204 días de retraso arrastraban aquellas cuentas, pero mirándolo con perspectiva hay que decir que han sido los presupuestos más amortizados de la historia, ya que a día de hoy la ciudad lleva ya la friolera de 848 días sin unos nuevos presupuestos actualizados.

Cuando Partido Popular y Ciudadanos llegaron al poder, en junio de 2019, uno de sus compromisos y parte fundamental de su acuerdo de gobierno fue precisamente garantizar que la ciudad contase cada año con unos presupuestos municipales en tiempo y forma. Ahora, 23 meses después, este compromiso no sólo no se ha cumplido sino que está provocando un bloqueo a todos los niveles en la gestión municipal, aunque el socio del PP, Ciudadanos, está callado y no parece que vayan a hacer nada al respecto.

En agosto de 2020 el equipo de Gobierno presentaba públicamente un “borrador” de las cuentas para el año pasado, pero por razones que no se terminan de entender ese borrador nunca llegó a ser materializado ni presentado a los grupos municipales, y no siguió ninguna tramitación. Ese fiasco terminó con la salida del concejal Javier Bello del área económica, poniendo el alcalde en su lugar a Blanca Merino, quien de momento tampoco está teniendo mejor suerte.

Este inusitado retraso en la aprobación de unas cuentas municipales, nunca antes visto en el Ayuntamiento de El Puerto, ha terminado por hacer alianzas extrañas poniendo de acuerdo a toda la oposición en bloque, cuyo abanico va desde Vox hasta Adelante El Puerto (con Izquierda Unida y Podemos), pasando por el PSOE y el partido local Unión Portuense. Todos ellos, tras casi dos años llevando a pleno modificaciones que no hubiesen sido necesarias en caso de haberse contado con un presupuesto actualizado, escenificaron en el último pleno un “basta ya” que terminó con la propuesta de varios gastos para asuntos ordinarios de gestión sin aprobar.

Ya en el pleno anterior se había quedado también sin ver la luz el flamante contrato de Mantenimiento Urbano en el que el concejal de Ciudadanos Curro Martínez había depositado buena parte de sus esfuerzos, aunque un duro informe de la viceintervención municipal, precisamente en parte por la falta de un presupuesto, malogró dicha aprobación.

De la Encina (PSOE): "Llevamos 23 meses de gobierno y siguen parcheando, que se pongan a trabajar ya”

El alcalde popular, Germán Beardo -que a pesar de todo sigue sacando pecho de su gestión cada día en las redes sociales- ha tenido la habilidad de hacer coincidir en argumentos a toda la oposición, que esta semana ha esgrimido posicionamientos bastante parecidos para justificar el plante protagonizado en el pleno. Así, como recuerda el socialista David de la Encina “nuestro voto no es paralización, es fiscalización. Desde el PSOE llevamos 23 meses ayudando pleno tras pleno al gobierno facilitando que, a pesar de su falta de diálogo e incapacidad, salieran los asuntos adelante, pero ya basta de parches e improvisaciones”.

José Luis Bueno (Adelante): "A Beardo le importa más un ‘me gusta’ en Facebook que sacar los presupuestos”

Para el concejal de Adelante El Puerto José Luis Bueno “durante estos 23 meses de gobierno hemos dado sobradas muestras de responsabilidad política aprobando numerosas cuestiones importantes, desde modificaciones de crédito hasta prórrogas de contratos, siempre anteponiendo el bienestar de la ciudad a la chulería, soberbia y alergia al diálogo del alcalde y de su gobierno, cuya prepotencia le impide tener el más mínimo gesto de participación y consenso hacia la oposición. Izquierda Unida no va a ser más cómplice de los desmanes autoritarios y chulescos de este gobierno que gasta más energías en engrandecer la figura de Germán Beardo en las redes sociales que en sentarse a buscar soluciones a los problemas de la ciudad”.

Leocadia Benavente (Vox): "Que un alcalde del PP lleve dos con el presupuesto de PSOE e IU es justicia poética”

La edil de Vox Leocadia Benavente, por su parte, considera que “el que un equipo de gobierno con un alcalde del PP gobierne con los presupuestos de PSOE e IU durante dos años es justicia poética” y añade que “a día de hoy la gestión de este equipo de gobierno se circunscribe a la de sus páginas de Facebook e Instagram. Mas allá de las redes sociales sólo hay abismo. No se ha cumplido ninguna de las promesas electorales que Beardo machacaba una y otra vez. El crédito en las palabras del equipo de Beardo se ha agotado”, afirma rotunda.

Botella (UP): "Beardo solo tiene una preocupación, hacer campaña para su promoción política”

Finalmente para el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, “a estas alturas Beardo tiene una única preocupación, hacer una continua campaña de imagen, no solo para ensalzar su culto a su personalidad y promocionarse políticamente, sino para esconder la falta de gestión que está afectando, en los servicios más esenciales, a los ciudadanos”.

Durante el pleno del pasado miércoles el equipo de Gobierno -en un comunicado firmado exclusivamente por el portavoz del PP, Javier Bello- arremetió contra la oposición por su decisión de plantarse acusándoles de “bloquear de forma continuada la gestión del Gobierno, dificultando la de ya por sí complicada situación a la que las administraciones locales nos enfrentamos en este momento de pandemia mundial”. En este sentido hay que decir que la pandemia, por desgracia, ha sido universal y a pesar de ello ciudades del entorno como San Fernando o Chiclana ya tienen aprobadas las cuentas de 2021, y Rota está a punto de aprobarlos. Hasta el gobierno “socialcomunista” de Kichi aprobó un presupuesto municipal en 2020, aunque de momento sigue prorrogado.