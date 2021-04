La oposición se planta en El Puerto: “Hasta aquí hemos llegado”

Los grupos de la oposición municipal se han hecho fuertes esta tarde en el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. La minoría del gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos quedó patente una vez más, un mes después de que se rechazara el flamante contrato de Mantenimiento Urbano por un duro informe del viceinterventor.

La falta de presupuestos municipales, casi dos años después de la llegada al poder del actual equipo de gobierno, ha provocado el plante de los grupos de la oposición, que han votado ‘no’ a una nueva modificación presupuestaria y el consiguiente cambio del plan de ajuste necesarios, mes tras mes, para cubrir las necesidades del funcionamiento de una ciudad como El Puerto.

Ya a mediodía el panorama quedó prácticamente despejado cuando la concejala de Vox Leocadia Benavente hacía pública una nota de prensa en la que anunciaba que no apoyarían más modificaciones presupuestarias por el inusitado retraso del presupuesto municipal.

El resto de los grupos venían advirtiendo de ello desde meses atrás al gobierno local, alertando de que no estaban dispuestos a seguir tolerando “parcheos” y reclamando, mes tras mes, la presentación del presupuesto.

Cuando llegó el punto de la modificación presupuestaria planteada -prácticamente la misma que quedó rechazada el mes pasado, pero sin incluir el contrato de Mantenimiento Urbano- los grupos materializaron su plante dando todos ellos prácticamente los mismos argumentos.

La edil de Economía y Hacienda, Blanca Merino, detalló algunas de las cuestiones para las que necesitaba contar con dicha modificación, como la adquisición de kits para los nuevos vehículos de la Policía Local, el mantenimiento de maquinaria o la adquisición de un nuevo vehículo de alumbrado público.

El portavoz del grupo mixto, Javier Botella, anunció que no apoyarían más parches que no hubiese sido necesario llevar a pleno en caso de que la ciudad contase con un presupuesto. “A nadie se nos llegó a ocurrir que Partido Popular y Ciudadanos estuviesen dos años gobernando con unos presupuestos de PSOE e IU”, confesó, para recordar que por el área económica han pasado ya dos concejales y de momento no hay resultados.

Por parte del grupo Adelante su portavoz, Alejandro Gutiérrez, recordó que las necesidades planteadas por la concejala de Hacienda no eran ningún imprevisto, sino partidas previsibles que deberían estar incluidas en un presupuesto. También lamentó que desde el equipo de gobierno no se haya abierto aún un debate con la oposición, ni se les haya pedido tampoco colaboración.

El socialista David de la Encina fue el más gráfico al proclamar que “hasta aquí hemos llegado”. El portavoz socialista recordó que su grupo ha ofrecido colaboración al equipo de gobierno en múltiples ocasiones, sin resultado,, llegándose ahora a este punto de bloqueo.

Blanca Merino, en su turno de réplica, aseguró entender en parte algunas de las críticas de la oposición pero recordó que con estas modificaciones planteadas se podrían atender las necesidades de los ciudadanos. “Esta situación tampoco nos gusta”, afirmó, pero como dijo “son gastos necesarios y seguiremos trabajando en ellos, y también en el presupuesto”.

En el segundo turno Leocadia Benavente reprochó a Merino que no hubiera dado una explicación sobre los motivos de este importante retraso, ni sobre en qué punto se encuentran los trabajos, un aspecto en el que incidió también De la Encina. En respuesta a esta crítica Blanca Merino aseguró que “no voy a dar fechas, cuando esté el presupuesto lo enseñaré, yo soy así”, dijo, tras lo que llegaron los votos negativos de toda la oposición, quedando rechazada la propuesta.

Con anterioridad se había rechazado también, con el voto en otra de toda la oposición, un punto que se elevaba a la sesión en cumplimiento de una sentencia judicial, tras ganar una empresa local un pleito contra la tasa de arbolado. Este punto se llevó también al anterior pleno y quedó sobre la mesa, volviendo a la sesión de hoy en los mismos términos.

Durante la sesión el concejal de Presidencia, Javier Bello, remitió a la prensa un comunicado en el que denunciaba la actitud de la oposición. “Ante esta postura continuada de la oposición, donde paradójicamente Vox se alía con el PSOE y Adelante El Puerto, y que en vez de remar en beneficio de la ciudad está bloqueando de forma continuada la gestión del Gobierno, dificultando la de ya por sí complicada situación a la que las administraciones locales nos enfrentamos en este momento de pandemia mundial, el equipo de Gobierno quiere explicar que esta actitud lo único que está consiguiendo es que las empresas se queden sin cobrar, los servicios básicos no se puedan prestar con normalidad y los proyectos no se puedan ejecutar”.

Bello señala que “nos consta que hay concejales de varios de los partidos de la oposición que no están de acuerdo con esta orden impuesta por sus portavoces, ya que conocen el daño que le están haciendo a El Puerto y los portuenses votando en contra de todo por sistema. Lo que está claro es que El Puerto tiene una oposición que prefiere que la ciudad no tenga mantenimiento urbano, grúa o contratos de participación ciudadana para luego volver a criticarnos por no tenerlos”, afirma.

El pleno, al inicio de la sesión, guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Raya, ex-interventor municipal fallecido hace unos días. Todos los portavoces y sus compañeros del Ayuntamiento tuvieron unas palabras en su memoria, destacando sobre todo su gran vocación de servidor público.