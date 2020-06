El jefe de la Policía Local de El Puerto aclara que está de baja por un accidente doméstico y que regresará al trabajo en dos semanas

"Ni me he dado de baja por depresión ni me he quitado de en medio por la polémica". Así de contundente se muestra Rafael Muñoz Leonisio, jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María, tras las especulaciones que se han desatado por su baja laboral, desde el pasado 1 de junio.

Rafael Muñoz explica que efectivamente está de baja, pero por un accidente doméstico que sufrió justo un día antes de que estallara la polémica, a raíz de publicarse sus insultos al gobierno en su cuenta de Facebook -una cuenta que por cierto ya ha desactivado).

En este accidente ocurrido en su domicilio el agente se fisuró dos costillas, aunque en principio siguió trabajando, siendo el pasado 1 de junio cuando solicitó la baja laboral, tras derivar en rotura una de las fisuras. "Es la segunda vez en 30 años que me doy de baja", explica, visiblemente molesto por los comentarios que achacan su baja a una consecuencia de los últimos episodios y la petición de disculpas públicas por parte de la concejala, Marina Peris.

Aunque la baja en principio tiene una estimación de 40 días, el jefe de la Policía Local cree que en unas dos semanas estará de nuevo en activo.

También se ha referido Muñoz Leonisio a la campaña de recogida de firmas en marcha para que se consideren sus afirmaciones como delito de odio, una campaña que achaca al entorno de Podemos. "No soy homófobo ni racista, no lo he sido nunca, soy una persona solidaria y campechana", explica, y recuerda que durante el estado de alarma ha estado colaborando activamente en la preparación del centro de emergencia social y en el reparto de alimentos, desde su propio entorno familias, a las familias más necesitadas.

Muñoz Leonisio no descarta emprender acciones judiciales ante lo que considera una campaña de desprestigio hacia su persona.

De manera provisional, y hasta su regreso, Muñoz Lenisio ha sido sustituido al frente de la Policía Local por el subinspector Juan Carreto, que en apenas unos días al frente de la Jefatura ha protagonizado ya un serio enfrentamiento con la concejala de Seguridad, Marina Peris.