El jefe de la Policía Local de El Puerto, cuestionado por su exhibicionismo político

El intendente de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, nunca ha dejado indiferente a nadie en la ciudad en la que reside, pero esta semana ha saltado a la palestra nacional de la mano de una publicación digital, que se ha hecho eco de su amplio exhibicionismo político y su activismo contra el gobierno central.

Rafael Muñoz nunca ha ocultado su tendencia política, y de hecho de cara a las últimas elecciones municipales hizo abierta campaña por el Partido Popular, apoyando contra viento y marea al actual alcalde, Germán Beardo, que gobierna desde hace un año sin mayoría, en pacto con Ciudadanos.

La tormenta, no obstante, se ha desatado ahora por su participación activa en las caceroladas que se han venido celebrando en la urbanización Las Redes en contra de la gestión del Gobierno durante la pandemia. Y no es que solo haya participado, sino que a través de sus redes sociales ha animado a sus seguidores a manifestarse, en unos actos que no contaban siquiera con el permiso de la Subdelegación del Gobierno.

También han proliferado en sus redes sociales durante las últimas semanas los insultos contra los miembros del Gobierno, llamando incluso "hija de puta" a la ministra María Jesús Montero, entre otras lindezas.

A cualquiera que conozca El Puerto no le sorprenderá esta situación, ya que no es nueva. Ya durante el anterior mandato municipal, en el que gobernaban el PSOE e Izquierda Unida, los socios de Gobierno de David de la Encina pidieron al alcalde que tomara medidas contra el jefe de la Policía Local, que en su Facebook hizo unas despectivas afirmaciones tras la concentración celebrada en la plaza de Peral tras los buenos resultados de Vox en las elecciones autonómicas: "Esta tarde 70 piojosos han estado ladrando en la plaza Peral en contra de la democracia, al más puro estilo leninista bolivariano. Al terminar los ladridos se ha procedido a fumigar la plaza para evitar contagios a la ciudadanía", decía el post en cuestión.

En aquel momento, y por parte del anterior equipo de gobierno, se trasladó consulta a la Secretaría general del Ayuntamiento, por esta y otras publicaciones de corte xenófobo y homófobo, aunque el secretario entendió entonces que no había motivo para abrir un expediente o llamar al orden al jefe policial.

Hoy el alcalde, Germán Beardo, tampoco ha querido hacer declaraciones, limitándose a señalar que "nosotros no lo hemos nombrado". Y es que el actual jefe de la Policía ocupa el cargo desde el fallecimiento de su antecesor, Manuel Cuenca, en un accidente en noviembre de 2017.

La concejala de la Policía Local, Marina Peris, tampoco ha querido hacer declaraciones sobre este activismo político del jefe del Cuerpo, mientras que el propio afectado ha declarado recientemente que en su vida personal es Rafael Muñoz, y no el jefe de la Policía local de El Puerto.