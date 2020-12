El jefe de la Policía Local de El Puerto es uno de los firmantes del manifiesto contra el Gobierno

El intendente de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, vuelve a estar de actualidad tras su polémica participación en las caceroladas contra el Gobierno el pasado verano. En esta ocasión el policía salta de nuevo a la luz pública por ser uno de los firmantes del manifiesto suscrito por más de 200 militares retirados -en este caso Muñoz Leonisio es teniente de Infantería de Marina en la reserva-.

La mayoría de los firmantes del manifiesto son militares retirados, aunque en el caso de Muñoz Leonisio está en activo como jefe de la Policía Local portuense. En el comunicado se esgrime la situación de retirados de los militares firmantes, "y por tanto recuperado de pleno el derecho a la libertad de opinión y expresión", aunque el caso de Leonisio sería distinto al ser un mando policial en activo.

El policía, no obstante, insiste en desvincular una cosa de la otra, y recuerda que este comunicado lo firma como militar en la reserva, dejando al margen su condición de agente local. "No voy a permitir que me calle nadie", afirma, tras las críticas que ya está recibiendo.

También deja claro muñoz Leonisio que este manifiesto no tiene nada que ver con el polémico whatsapp de generales retirados en el que se pedía el fusilamiento de 26 millones de españoles, tal y como se deja claro en la postdata del comunicado, donde se expresa "la desvinculación y desagrado con cuanto se ha expresado en ese chat privado, ajeno a nuestro sentir y esencia de soldados".

En el comunicado hecho público los ex-militares y reservistas se muestran preocupados "por el deterioro progresivo sufrido por nuestra patria durante las últimas legislaturas hasta límites imprevisibles". Los firmantes del documento hacen graves acusaciones en su escrito, asegurando que la unidad de España está en peligro y afirmando que el poder ejecutivo bordea la legalidad, "limitando y eliminando los derechos de los españoles".

También arremeten contra leyes como la de la Memoria Histórica, señalando que "leyes como la memoria democrática de pensamiento único y la de educación inclusiva de adoctrinamiento único" suponen también un grave riesgo para España.

Como se recordará, Rafael Muñoz Leonisio fue apercibido hace unos meses por el Ayuntamiento después de haber publicado varios post en su Facebook personal, insultando a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, entre otros, por su gestión de la pandemia.

En los últimos días Rafael Muñoz también había hecho público un comunicado criticando la decisión de la Subdelegación del Gobierno de dejar a la Policía Local y a la Policía Autonómica fuera de los colectivos cuya trayectoria se ha reconocido con motivo de la pandemia, un colectivo que sí ha sido reconocido en el resto de subdelegación del Gobierno de Andalucía.