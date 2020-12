Carta abierta al Subdelegado del Gobierno

Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de la Provincia de Cadiz, con el debido respeto pongo en su conocimiento, en mi calidad de Intendente Jefe de la Policía Local desde el año 1.990, y con anterioridad como Oficial de Infantería de Marina del Tercio de Armada desde 1984, es decir como funcionario con más de 36 años de servicio a la Administración, una serie de hechos, que cuando menos ha conseguido que me sienta menospreciado como funcionario, y también, porque no decirlo, como persona.

Le manifiesto mi sorpresa al ver como se anuncia, en un reconocido medio de comunicación, a bombo y platillo, con motivo del XLII Aniversario de nuestra carta Magna, un acto de reconocimiento y agradecimiento a "LOS HEROES GADITANOS DE LA PANDEMIA".

Me sorprende gratamente ver que los “reconocidos y agradecidos” son los profesionales sanitarios, el Tercio de Armada, Bomberos, Policia Nacional, Guardia Civil, Funcionarios del Estado, docentes, medios de comunicación, nuestros mayores y el Teniente Coronel de la Guardia Civil D. Fernando López Rey. Todos ellos con el mayor de los merecimientos, y merecedores de dicho reconocimiento.

Mi sorpresa se vuelve tristeza cuando, tras releer varias veces el listado de “reconocidos y agradecidos”, observo que no se encuentra en el mismo el Cuerpo de la Policía Local. ¿Acaso no merecemos, a su criterio, el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad, al servicio de la cual nos hemos dejado, y nos vamos a seguir dejando hasta la ultima gota de sudor, y si es necesario de sangre, como hemos estado haciendo desde el mes de marzo de este nefasto 2020?

Yo creo que sí, Ilustrísimo Señor, y de sobra. La Policía Local ha estado en primera línea de batalla contra la pandemia, tanto o más que otros colectivos, ejerciendo funcionas que nos son propias, y otras que no lo son tanto pero que con esfuerzo y mucho sacrificio hemos desarrollado lo mejor que sabemos y podemos. Junto a Policía Nacional y Guardia Civil hemos llevado a cabo muchas horas de controles de movilidad, de personas y vehículos, muchas denuncias por incumplimiento de las medidas de seguridad previstas, y Usted lo sabe o debe saberlo ya que de forma puntual se le ha estado mandando reporte de todas las actuaciones llevadas a cabo. Además de esas funciones conjuntas y coordinadas hemos realizado muchas otras funciones comopueden ser:

- Control de horarios de establecimientos.- Control de botellones y grandes concentraciones.- Censo y recogida, y a veces traslados, de indigentes a Centros de emergencias o comedores sociales.- Reparto de comida a personas necesitadas.- Control personal del confinamiento de personas infectadas

Muchas veces poniendo en peligro nuestra salud, y lo que es peor la de nuestras familias.

Un trabajo encomiable, realizado con el mas alto sentido de la responsabilidad, por los mas de 11.000 agentes que componemos los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. Desde el primer al ultimo Policía Local hemos puesto nuestro corazón a disposición de la sociedad que nos requería y nos demandaba un servicio que, en muchos casos hemos realizado con mas corazón que cabeza en condiciones de precariedad, renunciando a vacaciones y días libres, doblando turnos de trabajo, sin mirar el reloj.

DUM EXCUSARE CREDIS, ACUSSAS (que traducido resulta: CUANDO CREES QUE TEESTAS EXCUSANDO TE ESTAS ACUSANDO).

Su respuesta, Ilustrísimo Señor, a nuestras legitimas quejas, me producen aún más tristeza.

Bastaba con invitar a un representante de la Policía Local, de cualquiera de las plantillas de nuestra Provincia, para que todos nos sintiésemos representados, no le compro su excusa del aforo.

No pedimos, y yo a nivel personal no quiero, reconocimiento político por cumplir con mis obligaciones. Su diploma me sobra. Puede V.I. ahorrárselo, e invertir su coste en otros asuntos más urgentes y necesarios.

Me sobra, a mi personalmente y creo que al resto de mis compañeros, con el reconocimiento de la sociedad, y sobre todo con mi satisfacción del deber cumplido y el orgullo de pertenecer a un colectivo de hombres y mujeres dispuestos al sacrificio por sus conciudadanos.

Mis mas sinceras felicitaciones a todos y cada uno de "LOS HEROES GADITANOS DE LA PANDEMIA" por tan merecido y justo reconocimiento y agradecimiento. A todo ellos mi reconocimiento personal y mi cariño mas afectuoso.

El Puerto de Santa María a 01 de diciembre de 2020.