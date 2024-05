El Puerto: La Policía Local pide la colaboración ciudadana para denunciar las amenazas de algunos 'gorrillas' en los aparcamientos

Ante las numerosas quejas que están llegando al Ayuntamiento de El Puerto por la existencia de "gorrillas" en distintos lugares y bolsas de aparcamiento público, "y los malos modos de algunos", la Policía Local ha pedido la colaboración a todos los portuenses "para denunciarlos siempre que sean testigos de actitudes impropias por parte de estos falsos aparcacoches, para así poder actuar".

"Se trata de un negocio que elude la Ley", afirma el Ayuntamiento, "pues pedir dinero en la calle no es delito; pero utilizar la coacción para conseguirlo sí lo es. Por tanto, el único modo de combatir esta lacra es la colaboración ciudadana para cortar de raíz estas actuaciones ilícitas que deterioran la imagen de la ciudad".

"Lamentablemente", añade el Ayuntamiento, "la Ley del Derecho a la Libre Circulación impide que se les pueda echar de los aparcamientos. Aunque los agentes realizan de forma constante rondas por las distintas zonas para que se sientan incómodos, tratando de disuadirlos, el único modo para multarlos es la existencia de una denuncia previa". Instan por ello a que todo aquel ciudadano que presencia o sea víctima de una amenaza o extorsión denuncie en Comisaría o llame al 092.

Las sanciones que se han interpuesto por estos hechos en lo que va de año ascienden a 125, "lo que demuestra que sí se está multando".

David Viñuela, Intendente Principal de la Jefatura de la Policía Local, insiste en que "si los ciudadanos quieren una respuesta, tienen que colaborar".

"Son muy pocas las veces que las personas dan el paso de denunciar una extorsión y optan por darle una pequeña cantidad de dinero al gorrilla. En estos casos la Policía no puede hacer nada contra el aparcacoches porque teóricamente el ciudadano le entrega unas monedas de buena fe y sin que medien unas amenazas directas, por mucho que la persona que aparca su vehículo suponga o piense que si no entrega el dinero su coche será dañado. Sólo podrá ser detenido o imputado por extorsión un gorrilla en el caso de que un conductor acuda a la Policía para denunciar que ha recibido amenazas hacia su persona o hacia su vehículo, pero nunca porque alguien tenga la suposición o sospecha de que el aparcacoches va a causar daños en su coche si no le entrega una cantidad de dinero", señalan.

Desde la Policía Local "seguiremos dando la batalla", ya que entienden que "es una práctica que hay que erradicar en El Puerto, ya que causa muchos trastornos, provoca intranquilidad a los conductores y además crea una mala imagen a la ciudad, pero sin ayuda seguirán gozando de impunidad".