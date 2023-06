“Participar en el festival de Loulé va a ser una celebración de la jubilación perfecta”

Portugal se está transformando en un gran centro cultural. Numerosos artistas relacionados con el mundo de la cultura se están estableciendo en el país vecino, y algunas personas de El Puerto mantienen vínculos artísticos con estas tierras cercanas.

Entre ellas se encuentra la profesora y escritora Raquel Zarazaga (Bilbao. 1963), que desde hace tiempo participa en diferentes eventos, y que ha sido llamada para tomar parte en el certamen ‘Poesías do Mundo’, enmarcado en una actividad más amplia, el festival ‘Músicas del Mundo’ (MED 23. World Music Festival), que se celebra del 29 de junio al 2 de julio en el pueblo de Loulé, en el Algarve.

En ese privilegiado enclave, a lo largo de varias jornadas se darán cita sobre todo músicos de las antiguas colonias portuguesas, con las que el país vecino mantiene una fructífera relación, y de distintos países de Europa. Loulé se transforma en un enclave cultural de primer orden, multiétnico e inclusivo, donde de manera simultánea se celebra un certamen de cine, muestras gastronómicas variadas, conciertos de música con raíces, y encuentros con la poesía, entre otras actividades. Un festival por lo tanto donde diferentes productos culturales se adueñan de una localidad pequeña y acogedora, sin limitarse a una sola rama sino ofreciendo una amplia oferta, un evento que atrae durante varios días a un público variado y heterogéneo.

Raquel Zarazaga ha sido invitada con otros 20 poetas de distintas nacionalidades para participar en las lecturas durante este gran encuentro cultural. “El programa es brutal”, explica, “hay sesiones diferentes, con grupos de Portugal, España, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Guinea Bissau; poetas de Chile, República Checa, Serbia, Ucrania. Un crisol de lenguas y culturas”, afirma ilusionada.

Además, se da la circunstancia de que el encuentro coincide con el comienzo de su jubilación del mundo educativo, en el que lleva trabajando toda su vida, primero como docente de Educación Especial y después de profesora de Música en el colegio La Gaviota, donde ha impartido clases a algunos de los portuenses que han despuntado en este campo. “No es la primera vez que tengo actividades en Portugal”, reconoce, “pero el festival va a ser la celebración de la jubilación perfecta”.

De esta forma, poco después de participar en el claustro de final de curso, saldrá hacia Sevilla, Albufeira y Loulé, donde en sus lecturas estarán presentes poemas de autores como Lorca y Alberti, y otros que ha ido conociendo en estos años, ya que Raquel Zarazaga entiende también el arte como divulgación de la obra ajena. Así, a diferencia de lo que es habitual, considera tan importante dar a conocer sus propios poemas como dar difusión a la creación poética de los demás.

En El Puerto, junto al añorado Faelo Poullet, fue la persona encargada de la organización de la muestra Plastilírica, donde los artistas gráficos se inspiraban en la poesía y viceversa. También supo unir cine y poesía en el Shorty Week. “Me gusta mover cultura, producir emociones, eso es el arte”, afirma convencida, para lo cual no es necesario que la obra sea propia. “Nunca me ha preocupado publicar”, admite en este sentido.

Con esa generosa filosofía de promoción de la cultura estará en el Algarve a finales de esta semana, en una cita donde muchos artistas al acabar sus conciertos se suman de manera espontánea a los poetas, creando un ambiente enriquecedor y participativo.