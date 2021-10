"A mí me dicen en Portugal que no es normal cómo siento el fado". Ana Ruiz Díaz se enamoró de esta música portuguesa hace 12 años, en el Barrio Alto de Lisboa, en el templo del fado, A Tasca do Chico, donde se escucha con respeto y reverencia a las personas que cantan de manera improvisada entre sus centenarios muros. Fue en ese lugar donde por vez primera sintió el pellizco de la saudade, la nostalgia y añoranza sentimental que despierta el fado, y se prometió que volvería a aquel lugar para ser ella la que cantara ante los improvisados espectadores que pasan por la emblemática taberna.

Ana Ruiz, trabaja como técnico en la Concejalía de juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, lleva cantando toda su vida pero siente una especial pasión por el fado, al que llegó por casualidad, a raíz de sus viajes a Portugal y admirada por la forma en que se vive esta música en el país vecino. Regresó al templo del fado lisboeta al cabo de los dos años: "Cante allí y me picó el gusanillo, y comencé a ir a las casas de fados, que son restaurantes, donde se puede salir a cantar mientras la gente está cenando".

Su gran afición por el fado tuvo su recompensa el pasado sábado, 16. Fue en la ciudad portuguesa de Lagos, donde se celebró la final del 'XXII Concurso de Fado Amador'. Se trata de un certamen abierto, organizado el Clube Artístico Lacobriogense, destinado a cantantes 'amateur', no profesionales, cuya fases eliminatorias se celebraron los días 3 y 10 de octubre, en las cuales consiguió clasificarse. En el concurso ha obtenido el tercer premio, consistente en una cantidad en metálico, trofeo y diplomas, en una final donde la acompañaron sus familiares y sus amigos más íntimos, que asistieron a para darle su apoyo.

La fadista gaditana reconoce que es la primera vez que se presenta a un concurso de cante típico portugués, una música de raíz que ella califica como "muy visceral, melancólica y preciosa", parecida al cante flamenco, al que le tiene mucho respeto y que a diferencia del fado nunca se ha atrevido a cantar. Ambas músicas coinciden en que están declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Lo curioso, sin embargo, es que Ana Ruiz no ha aprendido de nadie a interpretar fados. Es cierto que ha escuchado muchos y que, según reconoce, tiene oído, "pero soy autodidacta, nadie me enseñó a cantarlo". Las grandes voces del fado portugués, y en especial Amalia Rodríguez, considerada la gran señora de la música popular del país vecino, han sido su inspiración.

La cantante confiesa que tiene el corazón dividido entre Cádiz y Portugal. Tanto que en 2018 creo un canal en Instagram, llamado @Portugades, con el que quería dar a conocer, promocionar y acercar el fado a la zona gaditana y Andalucía, aunque la aparición de la pandemia dejó estancado el proyecto. Ahora lo ha retomado de nuevo, con la idea de traer a la zona músicos portugueses para promocionar este cante en conciertos y actuaciones, en las que ella interviene como fadista. El fado es un gran desconocido en España, en especial entre los jóvenes, donde en general se mira poco a Portugal. Además, casi ningún músico sabe tocar la guitarra portuguesa, el instrumento imprescindible para acompañar la voz del fadista, que tiene dos variantes, el fado de Coimbra y el fado de Lisboa, que es el que ella interpreta.

Mientras espera el momento de organizar alguna actuación en la provincia, para lo que necesitaría algún empresario o alguna sala que la apoye, Ana Ruiz continuará viajando a Portugal para seguir perfeccionando el idioma y profundizando en este cante tan arraigado en el alma lusitana. "En Portugal, el fado es una institución; hay muchos cantantes jóvenes que siguen la tradición. Por mi parte, yo seguiré aprendiendo y presentándome a concursos", concluye con orgullo la fadista premiada.