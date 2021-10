El portuense Pablo González Sánchez presenta este jueves su libro 'Los que sufren' en la Biblioteca María Teresa León

Este jueves,28 de octubre, tendrá lugar la presentación de la novela Los que sufren, escrita por el portuense Pablo González Sánchez y publicada por la editorial catalana Dosmanos.

El evento tendrá lugar a las 19:00 en la Biblioteca pública municipal María Teresa León y contará con la presentación de Chuchi Gago y el poeta Ángel Mendoza. También estarán presentes miembros representantes de la Biblioteca pública como gestores del evento perteneciente al Día de las bibliotecas y Lola Campos, concejala de Cultura.

Pese a que la novela, enigmática, no posee sinopsis como tal, y tan solo se puede leer en su contracubierta la oración que da origen a la novela: "Tengo que decirles que me enamoré de Carmela en una tarde de toros tras haber matado a mi padre", Pablo adelanta parte del argumento con el que llamó la atención al editor catalán.

"Un Puerto de Santa María anónimo que no es de nadie más que de los políticos, los toros, la policía, lo católico y la calor en un convulso 1983. No hay nada bueno en esta historia como lo pudiera ser el gaditano mar o las mujeres, tan solo hay maldad: la que uno tiene y la que uno se encuentra. Por un lado, el protagonista nos plasma la imagen del cadáver en descomposición de su padre, padre que él se ha encargado de dejar sin vida. Por otro lado, el protagonista se encuentra en medio de una venganza policial ante el primer asesinado por una banda terrorista en Andalucía. La historia de un parricidio en un escenario carente de moral hace a nuestro protagonista aferrarse a un mundo que vive de unas mentiras que no se condenan. Nadie se libra de esta hipocresía que hace asentar las bases de la democracia en España", explica.

Con la presentación en El Puerto este jueves se inicia la gira andaluza de Los que sufren. Las siguientes fechas confirmadas son el jueves 11 de noviembre en la librería Caótica (Sevilla), el viernes 12 de noviembre en la librería Inusual (Granada), el miércoles 17 de noviembre en la librería La cápsula (Cádiz) y el jueves 18 de noviembre en la librería El laberinto (Jerez).

No se trata de la primera obra del joven escritor. Anteriormente, en 2017, vieron la luz una serie de relatos publicados en la Colección Alumbre de la Diputación de Cádiz con el título de Estupendamente mal. La obra fue definida por el escritor linense Miguel Ángel García Argüez como "una extraordinaria ópera prima realmente inusual en la narrativa joven española".