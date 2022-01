El PSOE pide explicaciones a Curro Martínez sobre las actuaciones en la zona de La Puntilla

El PSOE portuense ha pedido al concejal responsable de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, que explique las actuaciones que ha llevado a cabo en la zona de La Puntilla. La concejala socialista Carmen Ojeda considera que “las decisiones que ha tomado en la zona no tienen mucho sentido, y mucho me temo que, si no rectifica, será un auténtico caos”.

La edil explica que “para comenzar ha creado un carril bici que no llega a ningún lado, ya que no enlaza con el tramo de carril bici del paseo, por lo que llegará un momento en el que sus usuarios se quedarán en la carretera con el peligro que conlleva o deberán bajarse de la bici para seguir a pie por la zona peatonal”.

Además, y en cuanto tráfico de vehículos, se ha suprimido un carril en sentido hacia el Camino de los Enamorados, lo que supondrá un verdadero caos en los momentos de mayor afluencia, ya que obliga a cambiar el sentido de la marcha en la pequeña rotonda que se ubica a la altura del camping. “Otra decisión que no sabemos a qué responde ni qué objetivo persigue”, ha señalado Ojeda.

La edil socialista ha lamentado además la falta de sensibilidad con las personas con diversidad funcional, denunciando “el pintado de nuevos pasos de peatones sin rebaje y sin acera suficiente para continuar”. También la señalización horizontal para personas ciegas ha quedado ahora obsoleta, sin coincidir con el paso de peatones que se ha cambiado de sitio, lo que supone un auténtico peligro.

Por ello, ha señalado que “todo esto merece una explicación y una rectificación por parte del concejal Curro Martínez, que parece que actúa sin organización ni previsión alguna; y cuyas decisiones afectan de manera muy negativa a la ciudadanía”.

Los vecinos de las urbanizaciones y barriadas cercanas -Pago de la Alhaja, Los Navazos y Fermesa- se encuentran también muy descontentos con estos cambios y están pendientes de mantener una reunión con la Mantenimiento Urbano al respecto.