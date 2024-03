El PSOE de El Puerto entrega sus premios Mujeres con Luz Propia

El PSOE portuense celebró en la tarde del viernes la entrega de sus premios Mujeres con Luz Propia, en un acto especialmente emotivo y conmovedor en la sede local de la UGT. Las tres premiadas, Milagros Muñoz 'Uchi', Mila Marroquín y Azahara Zayn, mujeres valientes, generosas y luchadoras, recogieron sus galardones visiblemente emocionadas.

La concejala socialista Mª Eugenia Lara fue la encargada de abrir el acto y presentar esta décima edición de los premios, destacando el carácter reivindicativo del mismo y asegurando que “desde el PSOE seguiremos luchando y trabajando por una igualdad plena”.

El secretario local y portavoz del PSOE, Ángel M.ª González, aseguró que “para nosotros, los socialistas estos premios son especiales, son los que más mimamos y cuidamos” y señaló que “El Puerto tiene que seguir creciendo, y tiene que hacerlo mirando a las mujeres. No podemos seguir dando pasos hacia atrás como está haciendo el gobierno local con decisiones como no haber reforzado la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local, no haber cubierto aún la plaza de psicóloga del Centro de la Mujer, dejar aparcados los planes de igualdad, o el abandono en el que tienen a las familias del albergue municipal, donde hay cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, que siempre son las más vulnerables en situaciones extremas”.

El evento contó también con la asistencia de la secretaria de Organización de la comisión ejecutiva provincial del PSOE, Ana Carrera, y de la coordinadora provincial de Igualdad, Equidad y Justicia Social, Cristina Saucedo. Durante su intervención Ana Carrera valoró los premios que cada año otorga el PSOE de El Puerto y, en referencia a las premiadas, subrayó que “vosotras por sí mismas tenéis luz, pero además ponéis cara y rostro al trabajo de muchas mujeres que siguen estando detrás”.

Carrera destacó también que “hablar de feminismo es hablar de socialismo, y reivindicó que todos los avances en materia de igualdad que se han producido en nuestro país han ido de la mano de gobiernos socialistas, mientras que con la derecha siempre ha habido retrocesos”.

Tres mujeres de bandera

La primera en recoger su premio fue la conocida activista vecinal y ex presidenta de la Flave, Uchi Muñoz Gil, quien fue presentada por Juan Manuel Sánchez, miembro de la ejecutiva local del PSOE, quien, junto a la concejala Carmen Ojeda le hizo entrega de su galardón.

Uchi agradeció el reconocimiento del PSOE, destacando que “este partido siempre me ha tratado con mucho respeto”. En referencia a las etiquetas que continuamente le han puesto aseguró ser “afín a las personas y de izquierda, como el corazón”.

Haciendo un repaso por su historia familiar, destacó la figura de su madre, que fue presidenta de la AAVV de Barrio Alto en 1974, y manifestó su preocupación por la situación de la participación ciudadana en El Puerto lamentando que se está perdiendo, por lo que animó a seguir reivindicando, y finalizó indicando que “hay que seguir luchando y hay que decir que no todo vale”.

Mila Marroquín Marchena fue la segunda en subir, recibiendo su premio de la mano de Saray Sánchez y Víctor Raposo. Tras la presentación a cargo de Saray, Mila, especialmente emocionada, señaló, en referencia a su labor como voluntaria durante la pandemia, que “me movía un sentimiento vocacional, obré generosamente sin pensar si tendría repercusión negativa sobre mí o los míos”. Tras mencionar a cada uno de los compañeros que la acompañaban en esos duros momentos, agradeció al PSOE el premio otorgado y puso en valor la importancia de la familia y los amigos para seguir caminando en esta vida.

La tercera y última premiada fue Azahara Zayn, docente del CEIP Castillo de Doña Blanca e impulsora de la cantera carnavalesca de El Puerto. La encargada de presentarla fue Mª Eugenia Guareño, quien subió junto a Jesús Martínez, ambos miembros de la ejecutiva local del PSOE.

Azahara aseguró que “nadie brilla solo y yo tengo la suerte de tener a mis niños y mis niñas de la cantera, a mis compañeras, a mis amigas, y también a mis enemigas, porque todo suma para superarte y querer ser mejor”. También destacó la importancia de la familia, recordando a sus abuelas, padre, tías, que le enseñaron a seguir adelante, y especialmente a su pareja. Azahara finalizó su intervención reclamando que “el 8M sea todos los días del año”.

El broche final al acto lo pusieron los niños y niñas de la cantera que quisieron regalarle a su monitora una maravillosa actuación llena de cariño, ternura y alegría, la cual tuvo una gran acogida entre el público asistente, ante el gran nivel de esta comparsa que representó a El Puerto en el Gran Teatro Falla.