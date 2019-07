Nintendo elige El Puerto como punto de partida para su gira de verano por Andalucía.

La #SwitchPartyTour, que se celebra desde hace más de veinte años, arrancará este año su gira por Andalucía en El Puerto de Santa María entre los días 2 y 4 de julio. Se trata de una actividad que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Juventud y en la que se mostrarán las últimas novedades de Nintendo Switch en un gran espacio situado en la explanada de la Plaza de Toros.

Será el primer evento celebrado en Andalucía en el que se podrá probar el recién estrenado Super Mario Maker 2, el juego en el que los fans podrán crear y jugar a sus propios niveles de Super Mario usando herramientas y elementos propios del universo Mario.

Debido al éxito de las pasadas ediciones, el camión de Nintendo ha ampliado sus dimensiones hasta ofrecer un total de 47 puestos de juego con distintas actividades dirigidas a todos los públicos. Una vez desplegado, conformará una gran zona dividida en dos áreas, así como un espacio a pie de calle con varias carpas y una pantalla gigante.

La #SwitchPartyTour contará también con varios juegos para probar, como el Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, FIFA 19 o Fortnite, Just Dance en una pantalla gigante, New Super Mario Bros. U Deluxe, Yoshi’s Crafted World, Let's Go, Pikachu! y Pokemon: Let's Go, Eevee!