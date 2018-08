María del Carmen Lara, nuevo fichaje del Partido Popular para su proyecto

El verano se acaba y poco a poco vamos enfilando la casilla de salida para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de 2019. Si bien es cierto que el panorama pre-electoral está últimamente algo parado, por efecto de las vacaciones, hay que reconocer que el partido que más carne está poniendo en el asador a la hora de preparar el terreno es el Partido Popular, que ha anunciado ya dos destacados fichajes para su proyecto, el de David Calleja y el de Danuxia Enciso, que se perfilan para las concejalías de Fiestas y Urbanismo, respectivamente, en caso de que los populares lleguen a gobernar.

El candidato a la Alcaldía por el PP, Germán Beardo, no se ha tomado respiro y ahora anuncia una nueva incorporación a la lista con la que su formación concurrirá a las municipales. Se trata de María del Carmen Lara, una mujer muy conocida en El Puerto, que ya fue concejala siendo alcaldes Hernán Díaz primero y después Fernando Gago. Aunque fue en el número 5 de la lista de IP para las municipales de 2007, en la candidatura que encabezó el fallecido Fernando Gago, finalmente no llegó a tomar posesión de su acta tras la marcha de Juan Gómez del partido. Por aquel entonces la ya extinta formación que creara Hernán Díaz a principios de los 90 estaba completamente dividida, incluyendo la marcha del propio Gago y su pacto con el Partido Popular como concejal no adscrito.

Carmen Lara será presentada públicamente el día 5 de septiembre

En concreto María del Carmen Lara fue concejala de Bienestar Social entre los años 2003 y 2007, "siendo recordada por muchos funcionarios, colectivos sociales y usuarios como la mejor concejala del ramo que ha pasado por la calle Nevería", destacan fuentes del PP.

Hija del célebre pintor Juan Lara, de cuya figura es una excelente valedora, es actualmente la presidenta del comedor social Sol y Vida, por el que pelea como una jabata para poder llegar a fin de mes atendiendo al centenar de personas que acuden cada día a este recurso en busca de atención personal y un plato de comida caliente. Las mismas fuentes consultadas señalan que es "una persona con una gran capacidad de trabajo y experiencia, conocedora de las barriadas, preocupada por la atención a las personas más necesitadas, los retos sociales entorno a los mayores, las políticas de familia, la infancia y la mujer".

La presentación pública de esta nueva incorporación al proyecto popular será el próximo 5 de septiembre, miércoles, a las 20:30 horas en la Bodega San José.

En una entrevista concedida a este periódico en 2010, con motivo de su renuncia al acta de concejala, María del Carmen Lara aseguraba no tener ambiciones políticas y añadía que ningún otro partido se había puesto en contacto con ella para que regresara a la vida municipal, aunque también aclaraba que si algún día volvía al Ayuntamiento sería "para trabajar en Bienestar Social". Ahora, estas palabras parecen premonitorias, ya que el presidente local del Partido Popular, partido en el que Carmen Lara tiene grandes amigos como Millán Alegre, ha recurrido a ella para que lidere el proyecto de su formación en materia social de cara al próximo mandato.