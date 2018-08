Los Milagros vuelve a la vida

Todo el mundo sabe que la mala fama es una de las peores maldiciones que le pueden caer encima a una persona. Ya lo dice el refrán: cría fama y échate a dormir. Algo parecido es lo que le ha pasado a Los Milagros, un barrio obrero, de toda la vida, sobre el que actualmente planea una sombra oscura que sus habitantes actuales luchan por hacer desaparecer.

Si se invierten dos minutos en teclear en algún buscador de internet el nombre de esta barriada, el número de resultados negativos (donde se hablan de sucesos, drogas y peleas), es considerable. Eso, unido al estado de abandono que en una primera impresión muestran las casas, hace pensar que la barriada está olvidada de la mano de dios. No obstante, a pesar de lo que pueda parecer, la zona está más viva que nunca. Así lo demuestran sus vecinos con las distintas actividades y eventos que organizan con el objetivo de devolver a la zona la vida que algún día tuvo. Según informan a este medio personas que conocen bien el lugar, Los Milagros es un barrio como otro cualquiera. Según afirman, el 80% de los residentes está integrado por gente totalmente normal, principalmente niños y mayores. A los vecinos de toda la vida se les unen ahora nuevos inquilinos de distintas culturas (se han llegado a contar hasta 15 nacionalidades distintas). Es cierto que en este barrio, construido hace más de 54 años -donde residían principalmente trabajadores de bodegas y funcionarios- vivió unos años muy malos debido a distintos grupos aislados que se dedicaban al trapicheo de drogas. Durante aquel tiempo la zona se convirtió en una barrera entre una zona y otra de la ciudad. Nadie se atrevía a pasar por el barrio ni por sus alrededores (ya que colindaba con La Inmaculada, otro de los lugares problemáticos de la ciudad que durante muchos años estuvo plagado de chabolas). Ahora, aunque sigue existiendo una minoría de grupos problemáticos, el lugar no es el mismo y los vecinos, que han dejado de lado la vergüenza, se plantan para gritar a los cuatro vientos que no todo lo relacionado con su barrio es malo. A la cabeza de esta misión se encuentra la Asociación de Vecinos de la barriada, organismo que está demostrando poseer en la actualidad una gran fuerza e impulso. Tanto es así que incluso otros vecinos de barriadas cercanas, como los Frailes o Fermesa, se están integrando en dicha organización debido al gran número de actividades que están llevando a cabo.

Concretamente, al final del verano del año pasado fue cuando estos proyectos comenzaron a obtener forma gracias a la unión entre ducha asociación vecinal, la fundación La Vicuña y la empresa privada Línea 2. El objetivo de todo ello era recuperar la vida del barrio e intentar derrotar los falsos mitos y las ideas negativas que impiden que la gente se acerque a la zona. Veladas de convivencia, programas infantiles y de personas mayores, ludotecas en verano... son sólo algunos de las eventos que se organizan durante el año. En verano, a este programa le complementan otros acontecimientos un poco más especiales, como el festival de flamenco solidario (que se celebró durante la noche de San Juan en el colegio de La Salle), o Los Milagros, abiertos al mundo, una velada intercultural que tendrá lugar el próximo domingo en la plaza Joaquina de Vedruna (situada junto a la pista deportiva y al lado de los locales de la asociación). En ella participarán un total de 12 países quienes, desde las 20:00 horas de la tarde hasta las 00:00 horas, mostrarán distintos elementos típicos de sus culturas, como la gastronomía y objetos artesanales. Así mismo, con motivo del evento, se instalará también un bar donde se podrá comprar bebidas que acompañen a los platos extranjeros que se darán a degustar. Así mismo se podrá disfrutar de animación, zona de juegos, actividades deportivas y distintas actuaciones. La cosa no acaba aquí ya que, de cara al invierno, ambas organizaciones ya están preparando otras actividades como clases de refuerzo y talleres de prevención bucodental, de garganta y de oído.