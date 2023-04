Lola Campos arranca su campaña como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de El Puerto

La candidata a la Alcaldía de El Puerto por Ciudadanos, Lola Campos, arranca su campaña electoral bajo el eslogan 'Elige El Puerto que te mereces', según ha anunciado señalando que la lista electoral al completo se presentará a principios del mes de mayo. Campos ha subrayado que el eslogan de su campaña "alude a la importancia de seguir trabajando para que El Puerto recupere el lugar de protagonismo que le corresponde en la Bahía y a la necesidad de ofrecer a los portuenses todos aquellos servicios y mejoras que merecen conforme a los impuestos que pagan".

La candidata explica que "hemos iniciado un proceso de transformación de la ciudad inédito en años, pero El Puerto que los portuenses se merecen aún está por venir, y ese es nuestro objetivo prioritario”, destacando que “nuestro pacto es con la ciudadanía y no con ningún partido. Por eso nuestra lista está conformada por profesionales de la calle de diferentes ámbitos: la abogacía, la educación, la administración… ciudadanos de a pie que saben las necesidades que tiene nuestra ciudad porque las sufren y las sienten”, señala Campos. “Estamos lejos del concepto de político profesional que se ha criado en el partido y que vive aferrado a un cargo. Nosotros no queremos el ”Poder” sino poder hacer cosas para los ciudadanos”, concluye la candidata.

“Nuestro reto es representar a las familias de clase media que son las más exprimidas porque no paran de pagar impuestos, pero no reciben apenas beneficios y también a todas aquellas personas que buscan la moderación y políticas de consenso. Seguimos siendo el centro que mucha gente reclama porque es necesario salir del bipartidismo para poder llegar a pactos que nos hagan avanzar en asuntos importantes para los portuenses. Como dice nuestro lema nacional somos Radicalmente Libres, y eso hoy día no creo que haya muchos partidos que lo puedan decir”, finaliza Lola Campos.