La Junta da la razón a la oposición municipal sobre las facturas del Caso Serrano

La consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha respondido a favor de la oposición municipal una propuesta de resolución de discrepancias planteada por el propio gobierno contra el informe de reparo de la Intervención municipal, tumbando así los argumentos planteados desde el gobierno.

Según indican PSOE, Adelante, Vox y Unión Portuense “con esta jugada la cúpula de la empresa municipal El Puerto Global, conformada por Germán Beardo, Javier Bello y Rafael Serrano, buscaban el respaldo partidista de la Junta de Andalucía, tratando así de quitar la razón a la oposición, y en vez de conseguir su objetivo la Junta de Andalucía ha ratificado los argumentos defendidas por el conjunto de la oposición”.

En un comunicado estos grupos señalan que "un nuevo organismo institucional vuelve a pronunciarse contra el gobierno de Germán Beardo por las irregularidades alrededor del llamado 'Caso Serrano'. A lo que comenzó con la unión de toda la oposición, conformada por PSOE, Adelante, Vox y Unión Portuense, para defender la legalidad y los intereses de la empresa, se han ido sumando diferentes organismos independientes, desde los representantes sindicales de la empresa, la Intervención municipal del Ayuntamiento de El Puerto, el Ministerio de Hacienda y por último la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, a través de su propia Intervención General".

Como recuerdan los grupos “Beardo, Bello y Serrano solicitaron valoración respecto a cuatro consideraciones jurídicas que la Intervención municipal planteaba para reparar las facturas de El Puerto Global, reparos que generaron el impago de las nóminas a los trabajadores de la empresa”.

Estas cuatro consideraciones eran sobre la existencia de un procedimiento para la realización de los trabajos por convenio; sobre los justificantes y el reconocimiento de la obligación; sobre la existencia de consignación presupuestaria; y sobre la fundamentación y la inexistencia de omisión de requisitos o tramites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto cuarto.

Todas ellas, una vez analizadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía a través de 17 páginas, ratifican la posición esgrimida por la oposición y la Intervención municipal, "dejando incluso detalles que antes desconocíamos, manifestando la nula capacidad gestora de Rafael Serrano, Javier Bello y Germán Beardo", señalan los grupos.

Como cita textualmente el informe al que ha tenido acceso la oposición, “…en base a la documentación remitida en el expediente, puede concluirse que los convenios celebrados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con El Puerto Global no han sido adaptados a la nueva regulación aplicable a los convenios introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, incumpliendo el plazo de adaptación de tres años que finalizó el 2 de octubre de 2019.”

Como recuerdan “en una nota previa, el gobierno quería achacar dichos reparos al anterior gobierno por no haber adaptado el convenio en 2017 y 2018. Aquí la Junta deja bien claro que la prorroga finalizó en octubre de 2019, cuando Bello y Beardo ya llevaban varios meses gestionando la empresa, por lo tanto, esa acusación como muchas otras queda completamente desmontada”.

Por su parte, la oposición al completo solicitó la separación de las facturas y se mostró predispuesta a asumir estos reparos si dividían las facturas de los trabajadores reparadas por incumplimiento del convenio de las del salario de Rafael Serrano, reparadas por no contar con consignación presupuestaria. "Al parecer la Intervención General de la Junta de Andalucía tuvo sin saberlo el mismo criterio que la oposición de esta Corporación y en la tercera consideración planteada, la existencia de consignación presupuestaria, ellos mismos plantean: 'En este punto cabe plantearse por qué no se han tramitado de forma separada aquellas facturas que se imputarían a partidas con crédito suficiente'”.

El comunicado señala que "el gobierno del PP y Cs hizo caso omiso a nuestra propuesta, retiró el expediente del pleno y optó por solicitar los préstamos, declarados con Nulidad Radical por el Ministerio de Hacienda y por otro lado, este informe de discrepancias a la Junta de Andalucía, la cual también ha considerado que no se han realizado conforme al marco jurídico legalmente establecido. En concreto, lo recoge de la siguiente forma: 'la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y El Puerto Global no se sustenta en el adecuado instrumento jurídico y, por tanto, la prestación de los servicios que han originado las obligaciones objeto de la discrepancia no se ha realizado conforme al marco jurídico legalmente establecido'”.

Desde los grupos de la oposición advierten que "seguiremos velando por los intereses de la empresa municipal y por lo tanto del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y sus ciudadanos, denunciando y trabajando para evitar estas irregularidades y tropelías a las que Germán Beardo, como presidente de la entidad, y Javier Bello como presidente del Consejo de Administración nos han acostumbrado con la incorporación de Rafael Serrano como gerente de la empresa, con un sobrecoste de 600.000 euros a lo largo de este mandato".