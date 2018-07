José María Gordon, militar de renombre

José María Gordon Prendergast nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 18 de marzo de 1856, en el número 16 de la calle Tornería. Descendía de los Gordon de Wardhouse, una familia oriunda de Aberdeenshire (Escocia) cuya conexión con España y con la exportación de jerez se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. José María era el penúltimo de los once hijos habidos del matrimonio entre Carlos Pedro Gordon Beigbeder (1814-1897) -bodeguero y vicecónsul de Gran Bretaña en Jerez, su ciudad natal- y su prima Elena María Prendergast Gordon (Cádiz, 1821-Escocia, 1894).

Tras su paso por el colegio jerezano de Santo Tomás de Aquino, José María Gordon fue uno de los 58 alumnos que inauguraron el colegio de San Luis Gonzaga cuando este se fundó en la villa de Puerto Real en septiembre de 1864 bajo la dirección de la Compañía de Jesús. Allí tuvo como condiscípulos en la clase de instrucción primaria a los portuenses Onofre Ferrer, José Luis Urruela, José María Py, Manuel Pico o los hermanos Juan y Nicolás Galarza. El curso siguiente -1865-1866- hizo Gordon otro año de primera enseñanza en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, edificio al que se había trasladado provisionalmente el colegio de San Luis. Es probable que comenzara el bachillerato con los jesuitas de El Puerto, si bien no llegó a completar ahí el curso 1866-1867, ya que al morir sin descendencia -en mayo de 1866- Juan José Gordon, primo hermano de nuestro protagonista, las propiedades de Escocia pasaron al padre de este, quien se estableció en Wardhouse con su familia a comienzos de 1867. El guardabosques de la finca enseñó a José María los rudimentos del inglés durante unos seis meses, transcurridos los cuales el niño fue enviado al Oratory School de Edgbaston (Birmingham), donde ya cursaba estudios su hermano Pedro Carlos, más tarde jesuita. De su estancia de dos cursos en este colegio recuerda José María Gordon en su autobiografía (The Chronicles of a Gay Gordon, 1921) a su fundador, el futuro cardenal -ahora beato- John Henry Newman (1801-1890), a quien tuvo el privilegio de oír tocar el violín. Los cuatro cursos siguientes -1869-1873- José María fue colegial aventajado de Beaumont College (Old Windsor, Berkshire), internado perteneciente a la Provincia Inglesa de la Compañía de Jesús, donde coincidió -entre otros alumnos españoles- con los andaluces Salvador de Zulueta, Juan José Bedoya, Francisco Lassaletta, los hermanos Luis y Manuel Díez Carrera, Cristóbal Colom, Alfonso Sancho o Julián Pemartín.

La vocación de José María Gordon le llevó, una vez naturalizado británico, a presentarse a los exámenes de ingreso en la academia militar de Woolwich (cerca de Londres), que aprobó -tras cinco meses de preparación privada intensiva- en la convocatoria de enero de 1874, con casi 18 años. Siendo cadete, Gordon Prendergast obtuvo permiso para viajar a España, donde se unió a las tropas del pretendiente Don Carlos en el frente del norte, estando a punto de ser expulsado de la academia por incorporarse más tarde de lo debido. En Inglaterra trató al futuro rey Alfonso XII durante la breve estancia de este como alumno de Sandhurst. Tras recibir el despacho de teniente de Artillería -febrero de 1876- y realizar los seis meses de prácticas reglamentarias, José María Gordon fue destinado a Irlanda (1877-1878). Allí contrajo fiebre reumática, por lo que tuvo que renunciar a su empleo de oficial en agosto de 1879, embarcándose en Londres con destino a Nueva Zelanda, una travesía de 92 días.

Recobrada la salud, cruzó José María Gordon a Australia, donde tras varias vicisitudes -en Melbourne fue propietario del periódico deportivo Turf Tissue, vendedor de jamones y actor, así como policía en Adelaida- obtuvo en enero de 1882 el puesto de instructor de los voluntarios de Australia Meridional. El teniente Gordon tuvo un importante papel ese mismo año en la creación de una pequeña unidad permanente de Artillería en dicha colonia británica (en Fort Glanville), ascendiendo rápidamente en el escalafón del Ejército colonial: a capitán en 1883, a comandante en 1885 y a teniente coronel en 1892. El 29 de febrero de este último año contrajo matrimonio en Melbourne con Eileen Fitzgerald († 1910), con la que tuvo dos hijos. José María Gordon fue nombrado comandante militar de Australia Meridional, sustituyendo al general Downes, en julio de 1893. Proyectó entonces un "sistema de servicio universal" -que se plasmaría íntegramente en una ley federal de 1909- en virtud del cual todos los varones debían recibir entre los 12 y los 25 años educación física e instrucción militar que les capacitara como soldados eficientes. A mediados de septiembre de 1897, Gordon -ya coronel- llegó a Inglaterra con su familia a bordo del Damascus para disfrutar de un permiso de seis meses, terminado el cual se vio obligado a regresar a Australia sin su esposa, que había enfermado. Nuestro biografiado logró, no obstante, su designación temporal como asesor militar e inspector de pertrechos bélicos para las colonias australianas, función que desempeñó en Londres durante un año (1898-1899).

Al declararse la guerra anglo-bóer en octubre de 1899, el coronel Gordon obtuvo de Charles Cameron Kingston -primer ministro de Australia Meridional- su envío a Sudáfrica en servicio especial. Desde Australia hizo rumbo a Ciudad del Cabo, donde desembarcó el 25 de febrero de 1900 formando parte de un contingente de cuatrocientos hombres a caballo. Nombrado jefe del Estado Mayor de lord Roberts (1832-1914) para todas las fuerzas coloniales, José María Gordon fue condecorado y recibió la insignia de Compañero de la Orden de Bath por sus servicios durante la campaña. De vuelta en Adelaida reasumió en 1901 el puesto de comandante militar, con el rango de general de brigada. Tras comandar las fuerzas militares australianas en los estados de Victoria (1902-1905) y Nueva Gales del Sur (1905-1912), se le nombró jefe del Estado Mayor del Ejército de la Mancomunidad de Australia, cargo que ejerció hasta su retiro y pase a la reserva el 1 de agosto de 1914 (con 58 años). Durante la Primera Guerra Mundial, ya en el Reino Unido, Gordon tuvo el mando de algunas unidades del Ejército británico y más tarde sirvió con el Ejército de Ocupación en Colonia (Alemania). En la etapa final de su vida, inventó y patentó un sistema de control de tráfico que denominó "Gordon's Safety-at-Last Street Signals".

José María Gordon Prendergast, general de división honorario del Ejército australiano, falleció el 6 de septiembre de 1929 -con 73 años- en Egham (Surrey) y fue enterrado en el sector católico del cementerio de Old Windsor.