IU eleva al pleno la retirada del título de Hijo Adoptivo de El Puerto a Queipo de Llano

Izquierda Unida ha anunciado este 6 de diciembre, Día de la Constitución, que elevará al pleno del próximo día 14 una moción instando a retirar todos los títulos y condecoraciones concedidas a Gonzalo Queipo de Llano por parte del Ayuntamiento.

En palabras del coordinador de la formación y portavoz municipal, José Luis Bueno, "es hora de que nuestra ciudad cumpla con la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el gobierno estatal el pasado mes de octubre, como ya hizo hace unas semanas la Hermandad de la Macarena en Sevilla".

El 30 de agosto de 1937 se concedió la condecoración de Hijo Adoptivo de El Puerto de Santa María al General Queipo de Llano. En el expuesto que motivó en aquel entonces esta condecoración se le consideraba 'Caudillo del Sur', 'General de Andalucía' y se expresaba literalmente que 'A todos nos consta cuánto debemos a su gloriosa participación en el alzamiento Nacional'. Ante esto, Bueno expresa que "nuestra ciudad no puede permitirse ni un minuto más tener a este genocida con un título tan honroso para El Puerto. Está más que probado que esta persona fue quien dio las órdenes para que se llevasen a cabo torturas y ejecuciones a todo el que hubiera pertenecido a cualquier sindicato o partido, a quien no fuera a misa, a quienes se mostraron poco entusiastas del nuevo régimen… y a sus familiares. Las numerosas fosas comunes excavadas para dar cabida a la cantidad inaudita de cadáveres acogieron también a muchos niños y ancianos fusilados con el único objetivo de crear terror" apunta el edil, y continúa "además, tal y como apuntan investigadores y periodistas, la crueldad de Queipo de Llano no conoció límites y se extendió por toda Andalucía, autorizando expresamente el asesinato de García Lorca por maricón y dirigiendo desde la cubierta del crucero Baleares el bombardeo atroz de la ciudad de Málaga y el intento de exterminio de los miles de civiles que huían despavoridos en ese trágica columna que ha pasado a la historia como la desbandá."

Todo esto, tal y como explica Bueno, "lo hizo a través de la Unión Radio Sevilla, la misma radio desde donde Pemán, al que nuestro Ayuntamiento le concedió una plazoleta con su nombre el pasado mes de agosto de 2021, dedicó unas palabras de agradecimiento a Queipo de Llano."

Por todo ello, desde Izquierda Unida instarán al Equipo de Gobierno "a cumplir con la Ley de Memoria Democrática, retirando todos los reconocimientos y condecoraciones que tenga el General Queipo de Llano en la ciudad y a eliminar todos los honores, distinciones, calles y referencias a todas aquellas personas que violaron las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978".