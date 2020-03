Horarios actualizados de los supermercados durante el estado de alarma

Los supermercados de El Puerto han actualizado sus horarios en tanto dure la proclamación del estado de alarma. Así, Mercadona abrirá de 9:00 a 20:00 horas; Carrefour de 9:00 a 21:00 horas; Dia de 10:00 a 20:00 horas; Lidl de 9:00 a 22:00; Supersol de 9:00 a 21:00 horas; Aldi, de 9:00 a 22:00 y el Mercado de Abastos de 9:00 a 14:00 horas.

La concejala de Comercio, Blanca Merino, ha subrayado que las tiendas de alimentación permanecerán abastecidas, reforzándose el suministro de productos básicos y de primera necesidad para que todos los portuenses puedan realizar sus compras diariamente. Merino apunta que los supermercados solicitan que durante el mantenimiento del estado de alarma los clientes no acudan para pedir devoluciones de productos, toda vez que dichas devoluciones pueden no ser admitidas durante estas jornadas como consecuencia de las extremas medidas de higiene adoptadas.

Los supermercados además recomiendan a los clientes que acuda una sola persona para realizar la compra, sin acercarse en familia o con niños, que no lo hagan personas que formen parte de los grupos de riesgo (ancianos, quienes padezcan patologías crónicas), que se espacie la adquisición a lo largo del día y que las visitas no se centren en la apertura de la tienda, con objeto de poder garantizar la atención a los clientes. Los supermercados están solicitando, además, que la compra se efectúe con agilidad de manera que los clientes permanezcan en el interior el menor tiempo posible y que no se almacenen innecesariamente productos en los domicilios, así como pagar preferentemente con tarjetas para evitar el uso de dinero y que se utilicen guantes en la manipulación de productos perecederos.

También se toman medidas para controlar el aforo y señalizar la distancia mínima entre clientes, apuntando que desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración que prestan estas entidades, tomando medidas excepcionales y atendiendo a los portuenses.

Desde el área de Comercio se está realizando un seguimiento especial al sector del supermercado, manteniendo la edil una comunicación y visitas diarias a todas las cadenas para conocer la situación en la que se encuentran.