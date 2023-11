Germán Beardo: "A partir del 1 de enero vamos a tener en El Puerto un Ayuntamiento saneado"

El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, reunido en sesión extraordinaria, ha adoptado este jueves lo que se valora como "un acuerdo histórico", que supondrá la liberación del Plan de Ajuste al que lleva sometido el Consistorio desde el año 2012 y que culmina el proceso de amortización de 90 millones de euros de deuda.

De esta forma, el gobierno del PP, liderado por el alcalde Germán Beardo, con el voto favorable del PSOE local, ha aprobado una modificación presupuestaria de 25.390.000 euros que le va a permitir saldar antes de final de año deudas de 2 millones de euros con proveedores; 9,2 millones en sentencias judiciales (en especial la que ordena pagar a la empresa Sayse) y 13 millones de deuda financiera, "dejando a cero la deuda que tenía contraída con el Ministerio de Hacienda desde el año 2012". Esto permitirá adelantar en 12 años la amortización de la deuda histórica del Ayuntamiento, que inicialmente estaba prevista que se saldara en 2035.

Al cerrar el pleno, en el turno final de palabra, el alcalde Germán Beardo indicó a la Corporación que "este histórico acuerdo supone la independencia financiera. Ahora dejamos de estar intervenidos por el Ministerio y quedamos fuera de su tutela". El alcalde subrayó que El Puerto tendrá a partir del 1 de enero de 2024 "un Ayuntamiento saneado, el más saneado de la provincia". Esto supondrá, según explicó, que se va a cancelar la deuda, lo que permitirá por ejemplo a la hora de hacer nuevas licitaciones de servicios públicos "tener más capacidad de inversión", lo que permitirá su mejora.

El Ayuntamiento de El Puerto pasa por lo tanto "de números rojos a números verdes en cuatro años", lo cual "supone un hito sin precedentes no sólo para la ciudad, sino para la provincia, Andalucía y España".

El 1 de enero de 2024, insistió el alcalde, El Puerto será el primer ayuntamiento de la provincia de Cádiz que se libera del Plan de Ajuste del Gobierno de España del año 2012 "y de los pocos de Andalucía y España que ha saldado la totalidad de su deuda, y el que mayor porcentaje ha amortizado en tan poco tiempo".

La propuesta plenaria, defendida como punto único por la concejala de Economía y Hacienda, Marta Rodríguez, se aprobó con los votos del Gobierno local (PP) y el PSOE; mientras Vox, Grupo Mixto y Unión Portuense se abstuvieron. "Es un hito que posiciona a El Puerto en el mejor panorama posible para poder seguir creciendo, invirtiendo y desarrollando en nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los portuenses", subrayó la concejala.

El grupo Mixto-IU, a través de su portavoz José Luis Bueno, razonó su abstención, manifestando que si bien es una buena noticia que se pague la deuda del Ayuntamiento, esto denota un fallo en la gestión del Presupuesto Municipal de 2022, ya que el Gobierno local no fue capaz de ejecutar una parte de dicho presupuesto, en especial en el capítulo de Inversiones, donde gastó menos del 13% consignado, aunque la llegada de fondos del Gobierno Central y la Diputación Provincial salvó la situación. "No es positivo que no se cumpla con el Presupuesto que se aprueba, aunque sí sea positivo liquidar deuda", indicó Bueno, incidiendo en la paradoja. Valoró no obstante que se vaya a pagar por fin la deuda de Sayse.

Por su parte, Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, criticó la poca información y el escaso tiempo que el gobierno local ha dado a la oposición para estudiar la ingente documentación y los números, y le acusó de "volver a usar el rodillo". Además, destacó que no hay tanta diferencia entre la cuantía de los pagos por amortización de deuda realizadas por el actual equipo de gobierno y el que se hizo durante la etapa anterior. También rechazó que la existencia de remanente de tesorería haya sido gracias a la gestión del gobierno local: "Estamos en contra de ese argumento, ya que una ciudad necesita ejecución presupuestaria", llamando la atención también del ahorro producido por la caída de actividad durante la pandemia.

Vox por su parte, por medio de su concejal José Antonio Gomila, indicó que en un Ayuntamiento "teóricamente el superávit no debería existir", y que puede venir dado por los ingresos en impuestos y tasas o por no haber una ejecución de gastos. Aprovechó también Vox para reclamar más medios en el departamento de Intervención, "ya que hay un problema de control interno de las cuentas", en lo que discrepó el alcalde, que considera suficiente el personal que hay actualmente en dicha área.

Por su parte, la concejala de Economía, en su turno de réplica, subrayó que la ejecución del presupuesto de 2022 fue del 82%, y destacó que al quedar la deuda a cero, el ciudadano "no tendrá que pagar 800.000 euros de interés a los bancos el próximo año".

Tanto el alcalde Germán Beardo como Marta Rodríguez agradecieron al personal del área de Economía y Hacienda, Fomento y Secretaría General "el gran trabajo realizado para que las cuentas hayan encajado en pro de sanear las arcas municipales", concluyendo el primer edil que El Puerto "es hoy una referencia en la gestión económica".