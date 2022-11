El Ayuntamiento de El Puerto destinará 68 millones del superávit al pago de proveedores

Este miércoles se ha celebrado un pleno municipal extraordinario en el Ayuntamiento portuense, en el que se ha aprobado la liquidación del ejercicio económico del pasado año 2021, con el objetivo de cancelar a final de año de la deuda comercial municipal y conseguir una significativa reducción en la deuda financiera.

Así, el Pleno ha aprobado dos expedientes de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. El primero incluye 20 créditos extraordinarios que corresponden a nuevas aplicaciones por presupuesto y 110 suplementos de créditos por un total de 2.695.039,43 euros.

Según ha explicado el primer edil, Germán Beardo, "esta fórmula permite al Ayuntamiento de El Puerto registrar las cuentas aprobadas el pasado 21 de marzo, cuando se aprobó el Plan de Ajuste necesario para la solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública del importe correspondiente para la cancelación de las obligaciones de pago que se acogieron al Fondo de Financiación de Entidades locales y que ahora se formalizan presupuestaria y contablemente mediante dotación de crédito extraordinario, financiándose con la parte del préstamo equivalente a su importe. Se trata de una operación que había que realizar obligatoriamente en este ejercicio económico, ya que no podía demorarse hasta el siguiente".

El segundo expediente incluye 19 créditos extraordinarios y 143 suplementos de créditos, cuya cuantía asciende a 68.666.076,97 euros. "Tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 se aprueba un remanente de Tesorería para Gastos Generales que se distribuirá en la cancelación de la deuda comercial y en la reducción de la deuda financiera. 6.788.909,50 euros irán destinados para la deuda comercial y 61.877.167,47 euros para amortización de deuda del Ayuntamiento. Esto se traducirá en el abono a todos los proveedores municipales, con los que se cancela la deuda contraída por los trabajos que han realizado para la administración hasta el 31 de diciembre de 2021 y, por tanto, se ponen los números rojos en verde en tres años y medio", explica Beardo, que hace hincapié en que la deuda financiera en el año 2019 ascendía a 75 millones de euros y ahora quedará reducida a 12 millones, con el objetivo de cancelarla completamente el próximo año.

Si en el año 2019 la deuda comercial era de 10 millones, quedará cancelada completamente a 31 de diciembre. Con ello “El Puerto paga a las empresas todas las facturas hasta el 31 de diciembre de 2021 y se plantea el objetivo de cancelar totalmente la deuda financiera en el próximo ejercicio económico, por lo que el próximo 2023 El Puerto dispondrá de 7 millones de euros más al año para invertir en limpieza, mantenimiento, parques y otras muchas mejoras y proyectos que reviertan directamente en calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto, en mejores servicios municipales”, añade el alcalde. También se podrá eliminar en 2023 el Plan de Ajuste que se firmó en 2012 y que finalizaba en el 2035.

Por último, el primer edil augura que "a partir del próximo año el Gobierno tendrá independencia financiera para poder bajar los impuestos, tal y como nos comprometimos y que hasta ahora solo hemos podido congelar”.

PSOE: "Beardo se permite dejar de gestionar 69 millones de euros"

Esta optimista visión, sin embargo, no es compartida por otros grupos de la oposición, como el PSOE, cuyo portavoz, Ángel M.ª González, considera que “en el pleno de hoy ha quedado de manifiesto la falta de capacidad y de gestión del gobierno de Germán Beardo, que se permite dejar de gestionar casi 69 millones de euros, tal y como demuestra la liquidación presupuestaria de 2021, que, por cierto, es la única que ha sido capaz de presentar en los tres años y medio que lleva en el gobierno”.

Y mientras esto ocurre, añade González “El Puerto está sucio, con graves problemas de seguridad, con muchas necesidades de mantenimiento urbano, con servicios básicos que se caen, con los colectivos sin cobrar o tardando más de 9 meses en pagar a los proveedores”. Por ello, para el PSOE es una auténtica burla que el alcalde considere esta falta de gestión como un éxito, calificando estos 69 millones de euros como la muestra más evidente del fraude que supone Germán Beardo".

Tal y como ha explicado el portavoz socialista “el equipo liderado por Germán Beardo ha presentado tres años tarde el presupuesto y, a escasos días de su aprobación, ya ha presentado una corrección de errores y dos modificaciones presupuestarias, una auténtica chapuza de gestión, donde además han aprovechado para volver a meter el sueldo de 600.000 euros al community manager de Beardo”.

Además para González “este pleno se ha convocado con mala fe y vulnerando el derecho a la información de los grupos de la oposición, a los que se nos convocó ayer a las 14:45 horas para celebrar hoy a las 8:00 horas la comisión informativa y el pleno media hora después. Está claro que querían evitar que estuviéramos presentes todos, y que conociéramos con tiempo toda la documentación, alguna de la cual estaba lista el día 9 de noviembre, así como algunos puntos, que llevaban días preparados a la espera de la convocatoria, como ha confirmado la Intervención Municipal, pero en ningún momento se ha dio traslado de esa documentación a los grupos, hasta ayer 22 de noviembre a las 14:45 horas".

IU: "La actitud del alcalde es antidemocrática"

Desde Izquierda Unida también se ha criticado esta apresurada convocatoria de la sesión. "El pleno extraordinario y urgente fue convocado en el día de ayer, poco antes de las 15:00 horas, para hoy a las 8:00 horas", lamenta la edil Matilde Roselló, quien considera que “esta forma de actuar no contribuye a mejorar el ambiente que vivimos últimamente en este salón de plenos".

Roselló lamenta que "hay ediles que tienen sus trabajos fuera del Ayuntamiento y no podemos organizarnos o pedir permiso para asistir al pleno, y cumplir así con nuestra labor de servicio público si se nos convoca de un día para otro con menos de 24 horas de antelación. Es una actuación antidemocrática con la que el alcalde pretende aprobar lo que le interesa dificultando que la oposición esté presente", denuncia.

En palabras de la concejala de Adelante El Puerto “para que la ciudadanía lo sepan, ayer recibimos el correo con la convocatoria y con la documentación a las 14:45 horas y se nos cita hoy a las 8 de la mañana, para aprobar una modificación de crédito de nada más y nada menos que 68 millones de euros, entre los que va camuflado el sueldo del gerente de la empresa pública El Puerto Global, Rafael Serrano. ¿Qué tiempo tenemos para estudiar la documentación, trabajarla, preparar la intervención y decidir el voto? Como el alcalde y su equipo viene demostrando, eso no importa. Sólo importa que falle alguien para que así el gobierno pueda aprobar lo que le venga en gana. Nosotros hemos denunciado esta situación durante el pleno y hemos votado en contra. No vamos a ser cómplices de un gobierno que actúa de manera caciquil y con una moral democrática muy dudosa”, advierte, y finaliza señalando que “sabemos que estas cuentas tienen un fin claro, seguir perpetuando y garantizando los chiringuitos y los puestos dedicados a dedo que el Partido Popular, junto a Ciudadanos, ha creado para pagar favores a sus amigos, todos ellos en detrimento de las arcas municipales y los servicios públicos. Y ahí, por mucho que intenten echarnos la culpa a la oposición por su mala gestión y su cobardía, no nos van a encontrar".

Unión Portuense: "Acumular 153 millones es síntoma de una nefasta gestión económica"

Por su parte Unión Portuense considera buena noticia que "por fin Beardo pague a los proveedores, ya que de los 153 millones de euros de superávit el gobierno puede usar 68 millones y los va a usar para pagar deudas, cuando también podría usarse para realizar inversiones o mejora de servicios, por ejemplo. Pero de ninguna manera podemos valorar como positivo que el Ayuntamiento acumule 153 millones de remanente de tesorería, ya que esta cifra se acumula al no pagar previamente a proveedores o no dar servicios a la ciudadanía, no de una buena gestión económica como quiere vender el alcalde. Al contrario, acumular 153 millones es síntoma de una nefasta gestión económica", señala Javier Botella.

Paralelamente la formación critica "las formas y el chantaje que han usado en la consecución de este expediente. Convocar un pleno de semejante envergadura, con una modificación de crédito de 68 millones de euros con menos de 24 horas para estudiar el expediente y a las 8:30 de la mañana para que concejales de la oposición no puedan asistir es una irresponsabilidad y una política caciquil. Somos conscientes de los tiempos, pero independientemente de que no tuviesen la liquidación, previamente podrían reunirse con nosotros, dar explicaciones, adelantar documentación o incluso negociar".

Por otro lado, Unión Portuense lamenta que "una vez más vuelven a meter por la gatera el sueldazo del community manager del alcalde, el gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano. A lo largo del mandato han sido muchas las ocasiones donde con malas artes han intentado colarnos los 600.000 euros que va a cobrar el community de Beardo, por lo general condicionando el pago a la plantilla de la empresa municipal con el pago a Serrano, pero hoy lo han condicionado al futuro pago de 68 millones de euros, de los que 6 millones van para deuda comercial y 61 millones deuda financiera", concluyen.

El portavoz de Unión Portuense finaliza señalando que “por supuesto, ante la incapacidad del gobierno de Beardo de gestionar durante el mandato, podemos apoyar el pagar a los proveedores o amortizar deuda, pero no que nos cuelen por la gatera el chiringuito de Beardo”.