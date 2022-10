El Ayuntamiento de El Puerto aprueba al fin sus primeros presupuestos del actual mandato municipal

El Ayuntamiento de El Puerto ha celebrado este jueves un pleno municipal de carácter extraordinario, en el que se han aprobado por fin las primeras cuentas anuales del actual equipo de Gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos.

Tres años y cuatro meses han tenido que pasar para que estos primeros presupuestos municipales del actual mandato vean la luz, después de un intento fallido en el verano de 2020, cuando a pesar de la presentación pública del borrador en rueda de prensa nunca más se supo de aquellas cuentas.

Tras la aprobación inicial del documento, el pasado 6 de septiembre, hoy se ha producido la aprobación definitiva gracias al apoyo del único edil de Vox que ha acudido a la sesión, Juan Carlos Sanz, excusando su compañera Leocadia Benavente su ausencia por motivos laborales. También ha faltado a la sesión la edil socialista María Eugenia Lara, por el mismo motivo, aunque en el caso de Benavente su falta ha sido más sonada por ser conocida su postura más crítica hacia estas cuentas municipales, a causa sobre todo de haberse incluido por la gatera las cuentas anuales de la empresa municipal El Puerto Global.

El nuevo concejal de Economía y Hacienda, Millán Alegre, que ha tenido muy poco que ver con estas cuentas -ya que su antecesora en el cargo, Blanca Merino, dejó su cargo hace escasas fechas- fue el encargado de defender el nuevo presupuesto, así como de justificar el rechazo de todas las alegaciones presentadas.

Los reproches de la oposición, todos en la misma línea -salvo en el caso de Vox- se han centrado en criticar la inclusión del presupuesto de El Puerto Global aprobado en un consejo de administración al que faltaron cuatro de los nueve consejeros, al no haber sido convocados. También centraron sus críticas Unión Portuense, Adelante El Puerto y PSOE en el recorte que sufre el área de Bienestar Social, con 500.000 euros menos, así como las áreas de Deportes, Cultura y Educación.

Unión Portuense, Adelante y PSOE lamentan la falta de participación

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, destacó que el salario del gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, no está incluido en estas cuentas, por lo que consideró que se han falseado. También recordó que sigue sin corregirse el problema de los pagos de productividad a empleados municipales, cuestión que ha sido ya denunciada por el Tribunal de Cuentas y que se sigue haciendo de la misma manera que en mandatos anteriores.

El edil José Luis Bueno, que ha viajado expresamente desde Madrid -donde es diputado del Congreso- para estar presente en la sesión, considera que "este presupuesto no es mejor que el de 2018", en vigor hasta ahora, y lamentó el "tijeretazo social" que han experimentado las cuentas, con descenso de partidas para políticas de igualdad y sin que se hayan negociado las partidas con los grupos de la oposición. También lamentó el recorte que sufren colectivos como Amal Esperanza, que deja de recibir la subvención municipal después de 25 años. "Este presupuesto no nos representa y no lo vamos a apoyar", anunció.

Por parte del PSOE su portavoz, David de la Encina, aseguró que este es "el peor presupuesto de la historia reciente de El Puerto", ya que como dijo "llega tarde y rodeado de promesas incumplidas". También lamentó que hayan hecho falta tres concejales de Economía -Javier Bello, Blanca Merino y Millán Alegre- para aprobar este presupuesto de recortes, que además va a estar dos meses en vigor, o seguramente hasta la próximas elecciones", auguró, ya que con toda seguridad serán las únicas cuentas públicas que se aprueben en este mandato.

Con respecto a lo que consideran los socialistas el incumplimiento de la legalidad en El Puerto Global, anunció que este asunto terminará en los juzgados.

En cuanto a la falta de ayudas para el empleo, dio un detalle y es que para ayudas a los emprendedores se destinan 1.000 euros, mientras que 4.000 euros van para la compra de botellines de agua.

Las cuentas tienen el informe favorable de Intervención

En su turno de palabra Millán Alegre desmintió irregularidades con el presupuesto de El Puerto Global y dijo que la sociedad "remitió sus previsiones en tiempo y forma", recordando que las cuentas municipales ahora aprobadas cuentan con un informe favorable de Intervención. "Ustedes gobernaron cuatro años y ahora lo hacemos nosotros", les recordó a los grupos de la izquierda.

Ya en la segunda vuelta la oposición siguió lamentando la falta de participación y afeó "las malas artes" del equipo de gobierno con la convocatoria de los consejos de administración y los plenos".

El portavoz de Vox solo intervino en la segunda ronda para decir que "me fío del secretario y el interventor", presentando a Vox como "parte de la solución" y anunciando su voto de apoyo.

José Luis Bueno afirmó, en su segundo turno de palabra, que "este presupuesto no le gusta ni al alcalde" y lo calificó de un simple maquillaje de Beardo para no hasta llegar a las elecciones sin un presupuesto aprobado.

De la Encina, en la segunda vuelta, lamentó que solo se destinen 60.000 euros para todos los colectivos deportivos y 300.000 euros para todos los colectivos sociales, así como únicamente 35.000 euros para conservar el patrimonio local.

Millán Alegre agradeció su labor a sus dos antecesores en el área económica, así como la "generosidad" de sus compañeros y el trabajo de los técnicos, con un agradecimiento también al portavoz de Vox.

El encargado de cerrar la sesión fue el alcalde, que agradeció también a Vox "su contribución decisiva" a la aprobación de estas cuentas, señalando que es "el mejor presupuesto posible en el tiempo más difícil".

Aprobado con los 13 votos a favor de PP, Cs y Vox

Entre las partidas que incluye el presupuesto destacó el dinero destinado a Mantenimiento Urbano, la continuidad de los trabajos para el avance del PGOU, la dotación para parques públicos y los fondos para proyectos de la EDUSI como el paseo fluvial o la sala de emergencias de la Policía Local, así como el dinero destinado a mejorar la plantilla municipal y el incremento del presupuesto para ayuda a domicilio.

Tras la votación, con 13 votos a favor de PP, Cs y Vox, quedaba levantada la sesión con el presupuesto 2022 aprobado.

El importe del presupuesto municipal para este ejercicio asciende a 95.838.781 euros, una cantidad inferior a los 97.219.947 euros del presupuesto de 2018 y bastante menos que los 99.027,097 euros del presupuesto de 2016.