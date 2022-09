El gobierno local de El Puerto logra aprobar el Presupuesto con el voto de calidad del alcalde

Por la mínima. Así se aprobó tras la celebración de la sesión plenaria extraordinaria en la mañana de este martes el Presupuesto General Municipal presentado por el gobierno del PP y Ciudadanos después de tres años al frente del gobierno local. Tras una larga sesión, a la hora de la votación los concejales de Vox dieron la sorpresa y se abstuvieron, aunque a lo largo del pleno dejaron entrever que podrían votar a favor del documento. Se produjo entonces un empate técnico entre la oposición de izquierdas (PSOE, Adelante y Unión Portuense), que sumaba 11 concejales (ya que faltaba la edil socialista Ana María Arias), y el gobierno local, registrándose una segunda votación en la que el voto de calidad del alcalde Germán Beardo, inclinó la balanza hacia la aprobación, consiguiendo el gobierno local sacar adelante el documento.

De esta forma, se aprobó con carácter inicial el único presupuesto municipal que el gobierno de El Puerto ha conseguido elaborar en esta legislatura, surgiendo durante el debate valoraciones contrapuestas sobre el documento, que tiene el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda, que no obstante impuso un recorte de 4 millones de euros sobre el monto inicialmente previsto, de unos 101 millones de euros, y que se ha quedado finalmente en 95.838.781 euros de Presupuesto Municipal.

De la importancia del documento da una idea el hecho de que por vez primera en muchos meses el salón de plenos del Ayuntamiento se llenó de público, gran parte perteneciente a colectivos vecinales y entidades o asociaciones como la Flave o La Gaviota, algunas de las cuales llevan años esperando las ayudas que necesitan para poder continuar su actividad. También en el documento hay una apartado destinada a las empresas municipales.

Y es que el pleno despertó expectación, ya que el Ayuntamiento ha venido funcionando hasta la fecha con el presupuesto prorrogado de 2018, llegando a una situación prácticamente insostenible, toda vez que las necesidades de El Puerto y sus habitantes han cambiado mucho desde entonces.

La concejala de Economía y Hacienda, Blanca Merino, fue la encargada de presentar el documento, enumerando las causas que han motivado sus retrasos, "condicionado por distintas circunstancias", y tratando de despojarlo de contenido político, al manifestar que "es un documento de proyecto de ciudad, equilibrado y que va continuar con el objetivo de estabilidad presupuestaria y financiera, como refleja el informe de Intervención".

El concejal del Grupo Mixto, Javier Botella, abrió el turno de la oposición, enumerando los recortes que conlleva este presupuesto respecto al de 2018 (que se elaboró siendo él concejal de Economía), muy especialmente en Bienestar Social, ayudas de emergencia, subvenciones, inversiones, y costes de suministro eléctrico. Para el concejal "no es un presupuesto, ya que sólo busca estabilizar el desfase financiero de cuatro años".

Por su parte, la concejala de Vox El Puerto, Leocadia Benavente, aprovechó la ocasión para hacer un repaso al "caos del gobierno local", y criticó el recorte que en una situación de crisis como la actual se produce en ayudas de emergencia o suministro eléctrico, aunque aplaudió la subvención al Consejo de Hermandades y se congratuló de que se habían incluido en el presupuesto algunas recomendaciones de su grupo.

Con respecto al capítulo de inversiones, afirmó que "es para llorar". Para Benavente, aprobar los presupuestos "es salir del bucle en que llevamos todo el mandato", aunque también opinó que son "la constatación de la incapacidad del equipo de gobierno. Esto es susto o muerte", dijo, comparándolo con la elección que se plantea en Halloween. No obstante, indicó que a lo largo de la tramitación "Vox tratará de introducir mejoras", dejando entrever que presentarán alegaciones con vistas a la aprobación definitiva.

Más contundente se mostró José Luis Bueno, de Adelante El Puerto, que pidió directamente la dimisión del alcalde Germán Beardo, y aprovechó para hacer un balance crítico de la gestión municipal a lo largo del mandato. Rechazó que el presupuesto "no tenga ideología, ya que no es un presupuesto de todos", al no haber dado participación a los grupos y colectivos, "ni es mejor que el de 2018". Bueno aprovechó para analizar las cuentas de las empresas municipales, que se recogen en el documento, y fue desgranando uno a uno los recortes que se producen en ayudas sociales, mantenimiento del patrimonio histórico, o protección animal. "No estamos aqui para blanquear a un gobierno que no ha hecho sus deberes", subrayó para expresar su voto en contra.

Continuando con esta líneas, el portavoz socialista David de la Encina fue más lejos. Comenzó advirtiendo sobre la convocatoria del consejo de administración de El Puerto Global el pasado viernes, sin citar a todos los consejeros, avisando que "es posible que acabe en los tribunales, al igual que este presupuesto". En cuanto a la participación de la oposición en elaborar el documento subrayó que no se ha recogido ninguna de las propuestas que han venido realizando los socialistas.

Cargó con dureza contra el equipo de gobierno y cifró en 1.110.000 euros el recorte en servicios públicos, un 9,3% menos en protección social y un 60% de bajada en inversiones reales. Para De la encina no sólo es grave que hay faltas de ortografía en el documento, como había apuntado Javier Botella, "sino que haya mentiras, lo grave es que hay mentiras", dirigiéndose al alcalde para reprocharle que se escuden en las circunstancias para no haber elaborado el presupuesto, cuando las ciudades del entorno han vivido los mismo avatares y los han sacado adelante. "Usted lleva siete años cachondeándose de la ciudad", reprendió al primer edil. Respecto a su socio Ciudadanos, afirmó que "está desaparecido de El Puerto". Concluyó justificando su voto en contra en que "es un mal documento que no arregla ninguno de los problemas de la ciudad".

En su segunda intervención, Blanca Merino rechazó los reproches de la oposición respecto al documento y subrayó que con su entrada en vigor "se garantizarán los servicios públicos y la ayuda a las entidades", defendiendo que algunas partidas sociales que parecen haber desaparecido están recogidas ahora en forma de contratos.

Por su parte, Curro Martínez (Ciudadanos) manifestó que el presupuesto "responde a las necesidades de la ciudad y viene avalado por el Ministerio de Hacienda, es el presupuesto que El Puerto necesita".

Para cerrar el pleno intervino Javier Bello, que cargó contra David de la Encina y le reprochó que el PSOE no apoye el documento, "a diferencia de lo que que hizo el PP en 2018". El portavoz del PP criticó en tono bronco al portavoz socialista, acusándole de nuevo de "cobrar sin ir a trabajar", realizando un alegato contra el portavoz socialista. El alcalde Germán Beardo le secundó, asegurando que "David de la Encina no está a la altura" y que "da cierta lástima que concejales del PSOE tengan que estar liderados por un portavoz como este".