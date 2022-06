El Ayuntamiento de El Puerto le pasa al Gobierno la 'patata caliente' del presupuesto municipal

Los funcionarios del Ministerio de Hacienda de Madrid podrán conocerán el presupuesto municipal 2022 de El Puerto de Santa María antes que los representantes políticos de los propios portuenses. Después de tres años sin elaborar el documento, funcionando con el presupuesto prorrogado de 2018, el gobierno local ha enviado a Madrid el borrador del Presupuesto Municipal de 2022, sin darlo a conocer previamente a ninguno de los grupos municipales de la Corporación, lo que ha provocado la indignación de la mayoría de dichos grupos. El gobierno local exige además la mayor celeridad al Gobierno de España en la tramitación, al haber aprobado en pleno, únicamente con el apoyo de Vox, que responda "lo antes posible" con el informe necesario para seguir tramitando el expediente a nivel local.

El asunto fue tratado en el Pleno Ordinario de este miércoles y en realidad, según la oposición, no parece orientado a agilizar la aprobación del presupuesto, sino más bien a motivaciones políticas. Ya el Grupo Mixto, por mediación de su portavoz Javier Botella, insistió en que nadie, aparte del propio gobierno local, ha visto lo que se ha enviado a Madrid, calificando la propuesta del PP como una "moción trampa, una broma, ya que a mi entender sigue sin existir un borrador de presupuesto, nadie lo ha visto. Hemos tardado tres años en un borrador que no han presentado y que ahora se exija celebridad al Ministerio suena a cachondeo", subrayó el concejal en el debate plenario.

Por su parte, el concejal José Luis Bueno, de Adelante El Puerto, tildó la moción de "vergüenza", e insistió en que "ningún grupo sabe nada del presupuesto, ni ha conocido nada del presupuesto. Se ha hecho al revés, se ha mandado a saber qué y ahora se trata de buscar un culpable externo y no los incompetentes que han tardado tres años en enviarlo a Madrid".

Además, Bueno criticó que desde que se envió el documento, "nadie ha ido a pelear el presupuesto a Madrid". "La moción no cuela", añadió, "y buscar un culpable a la incapacidad del gobierno para hacer un presupuesto durante tres años no cuela. Es de cachondeo, y sobre todo cuidado con lo que vaya a responder el ministerio", advirtió.

Más contundente se mostró el PSOE a través de su portavoz Ángel Mª González, asegurando que "es una desfachatez que vengan a pedirle al Pleno celeridad para un presupuesto que no ha visto nadie. Es de poca vergüenza; no sé qué moralidad tenéis. Queréis tapar vuestras vergüenzas y decir que el Gobierno de España no nos ha contestado, cuando os habéis llevado tres años sin presupuesto. Ahora pretendéis echarle el balón al Gobierno de España. Enseñarnos el documento, negociarlo, porque esta moción es una bazofia. No conocemos ni sus líneas maestras, nadie ha podido verlo. Siéntense con la oposición y busquen la mayoría para que esto salga adelante", concluyó.

Por su parte, Leocadia Benavente, de Vox, también expresó sus dudas respecto a si había habido contactos con el ministerio. "Tocarle las narices al Ministerio nos parece un poco arriesgado. Pero ustedes no tienen fuerza moral, porque hace tres años que no presentan un presupuesto a este pleno. Lo lógico es que estos dos meses se estuvieran usando para negociar. Cuando venga el documento de Madrid, ¿nos van a imponer lo que venga de Madrid? Ninguno de nosotros hemos visto el presupuesto", reconoció la concejala. "¿Qué va a ocurrir si los grupos que tiene que apoyarlo exigen modificaciones?", concluyó, mostrando pese a todo su apoyo al gobierno local, que consiguió aprobar la moción.

Finalmente, el portavoz del PP, Javier Bello, criticó que las formaciones políticas que votaron en contra "son de paripé, solo activas a la hora de criticar la gestión del gobierno de Germán Beardo pero ausentes y en contra cuando se les solicita que arrimen el hombro para conseguir avanzar".

"Así ha ocurrido en el pleno municipal", añadió, "cuando el grupo del PP solicitó en esta propuesta instar al Gobierno de España a que responda lo antes posible, con el informe necesario, para poder seguir tramitando el expediente a nivel local del borrador del Presupuesto Municipal del año 2022 enviado al Ministerio de Hacienda desde el Ayuntamiento, que se remitió el 6 de abril y sobre el que no se ha obtenido todavía respuesta".

Bello aseguró que este "es el primer para que El Puerto pueda contar con un nuevo presupuesto y los meses van pasando sin que tengamos noticias, impidiendo cualquier tipo de avance en este sentido".

A juicio del portavoz, lo que quedó evidenciado en el salón de plenos "es el desinterés absoluto del PSOE, Adelante El Puerto y de Unión Portuense, este último aliándose con la izquierda, por el presupuesto municipal, que sin embargo han utilizado como arma arrojadiza contra el alcalde y su equipo, para descalificar el trabajo del equipo de gobierno una y otra vez, sin ningún tipo de consideración ni escrúpulo; lo que hace pensar que la única motivación que les guiaba en su reivindicación era hacer ruido y enturbiar la opinión pública de los portuenses para que se posicionaran en contra del actual gobierno".