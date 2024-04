La Flave critica al gobierno local de El Puerto por relegar su participación en el Pleno

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’, denuncia que el equipo de Gobierno ha negado este viernes la participación ciudadana en el Pleno Municipal, impidiendo que el presidente, José Rodríguez, pudiera intervenir en el transcurso de dos puntos (8 y 9), incluidos en el orden del día, "relacionados con cuestiones que importan a los vecinos".

José Rodríguez asegura que la justificación que le ha dado el equipo de Gobierno para relegar su participación, solicitada a través de escrito registrado en la sede electrónica del Ayuntamiento en tiempo y forma, “no nos convence. Con anterioridad, si no se solicitaba una petición de palabra relacionada con una propuesta presentada por un partido político, como hemos hecho nosotros, te dejaban para el final del Pleno. Ahora ellos deciden si podemos o no hablar y cuándo. Y nos parece indignante. Porque al final del Pleno, con las discusiones cerradas y las votaciones hechas, de poco nos sirve expresar lo que nos afecta acerca de las dos cuestiones planteadas”.

En el punto 8, presentado por el PSOE, en relación al equipamiento y funcionamiento del centro de salud ‘Ángel Salvatierra’, Rodríguez indica que “para poner en marcha el ambulatorio Ángel Salvatierra se desmanteló parte de Pinillo Chico”, por lo que es palpable, según denuncia la ciudadanía y reclaman las asociaciones de vecinos, "que hay una falta notable de personal para atender a la ciudadanía".

Además, las citas médicas, en la actualidad, "se dan casi con un mes de diferencia desde el día en el que se pide hasta el día en el que se materializan, por lo que los portuenses tienen una asistencia médica deficitaria. Se ha desvestido a un santo para vestir a otro”, explica.

Por tanto, “el comentario del portavoz del equipo de Gobierno, Javier Bello, nos parece bastante increíble, porque dice que el centro de salud no funciona nada mal porque él fue hace unos días y le dieron cita para el mismo día. La oposición ha contradicho todo lo que han comentado desde el equipo de Gobierno, y nosotros desde la Flave corroboramos que es mentira. Tanto en Pinillo Chico como en el Ángel Salvatierra se dan citas con un mes de diferencia o más”.

Por eso, entiende que “quizás hay ciudadanos de primera y de segunda, y al resto nos toca esperar. Tenemos médico de familia para cuestiones que no son urgentes y echándole paciencia”.

En cuanto a este tema, finaliza aclarando que “es necesario completar todos los servicios que se ofrecen en el centro de salud Ángel Salvatierra y en Pinillo Chico. Por lo tanto, al igual que ha planteado el PSOE, vamos a seguir reclamando a la Junta de Andalucía que se habiliten las infraestructuras y se presten todos los servicios necesarios”.

En cuanto al punto número 9, en el que el PSOE solicita explicaciones relativas a la gestión realizada para la implantación del régimen de Gran Población, “ya teníamos clara la postura del Gobierno municipal, que no apuesta por la participación ciudadana y tal y como la conocemos no la vamos a vivir más. Es más, ni siquiera volverán a convocar los consejos, una herramienta muy necesaria para poner encima de la mesa las deficiencias y problemas que se plantean en la ciudad”, admite el presidente de la federación.

Además, a lo largo de los años, la Flave y las propias asociaciones vecinales han conseguido que se pudieran solicitar y reivindicar infraestructuras, e incluso hacer fuerza para conseguir que las administraciones públicas pusieran en marcha los servicios necesarios para mejorar El Puerto.

Por tanto, “si no nos dejan otra vía, cuando haya algo que tengamos que reivindicar o luchar por cuestiones que las asociaciones de vecinos y, por tanto, la Flave, consideremos importantes, acudiremos a la movilización, porque no nos han dejado otra alternativa. No les interesa que los ciudadanos participemos”.

En otro orden de cosas, José Rodríguez plantea que “poner el pleno a las nueve de la mañana es otra vía de cercenar la participación ciudadana, puesto que no todo el mundo puede acudir por la mañana. Así se quitan a gente que les molesta y que puede ir al Pleno a decirles las verdades o ser molestos”. Sin duda, “es una hora implantada para esquivar la participación ciudadana. Es un boicot total a las asociaciones vecinales y a la Flave, cierran las puertas del Ayuntamiento”.

Para la Flave, la conclusión es que “hay un odio vecinal, no sabemos aún la motivación, que se traduce en cada paso que hace el equipo de Gobierno. Y está claro que es una actitud solo del PP de El Puerto, porque sabemos que en otros municipios la relación entre el Ayuntamiento, del mismo color político, y los vecinos, es excelente”.