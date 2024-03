La Flave lamenta "la aversión" del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, al movimiento vecinal

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ mantuvo la semana pasada un encuentro con el alcalde portuense, Germán Beardo, y la concejala de Relaciones con la Ciudadanía, Silvia Gómez, un encuentro que estaba solicitado desde que la nueva junta directiva tomara posesión, en el mes de noviembre.

El presidente de la Flave, José Rodríguez, que estuvo acompañado por gran parte de la junta directiva, excusando a los miembros que no pudieron acudir, explica que el sentir generalizado al final del encuentro fue agridulce, puesto que constataron "la aversión del equipo de Gobierno al movimiento vecinal y las asociaciones vecinales, que se traduce también en ese mismo sentimiento dirigido a la federación".

La entidad lamenta "que no podamos trabajar de forma conjunta, porque así lo quiere el equipo de Gobierno. Nuestro objetivo es mirar por los barrios portuenses, conseguir que se mejoren los espacios comunes, que se arreglen los problemas y se mejore para favorecer a los vecinos que trabajan en los mismos, y vamos a continuar reivindicando este tipo de cuestiones”, bien en forma de notas de prensa o denuncias públicas, señalan.

“Vamos a seguir con nuestra misión, y la idea siempre ha sido trabajar tendiendo la mano al equipo de Gobierno que estuviera en el Ayuntamiento, pero si en esta ocasión no se puede, seguiremos trabajando y luchando de forma individual”, explican.

Por otra parte, la junta directiva de la Flave considera que “esto no va de convenios ni de subvenciones, sino de trabajar por los barrios, y es una labor que nunca se ha puesto en peligro por ningún partido político, por lo que no vamos a permitir que ahora sí ocurra porque este equipo de Gobierno no esté dispuesto”. Además, destacan que “nunca, en la época democrática, ningún alcalde ha dado de lado a las asociaciones vecinales”. La pregunta que surge en el seno de la junta directiva es "por qué ocurre esta situación en la actualidad, cuando incluso Beardo estuvo de acuerdo con el convenio de colaboración antes de convertirse en alcalde”.

Lamentablemente, “parece que no hay manera de enderezar esta relación, y que no sea por nuestra parte”, aseguran desde la federación.

Por otro lado, la Flave considera que la aplicación ‘Mejoramos El Puerto’ es una buena herramienta, siempre y cuando se acompañe de visitas a los barrios, que es uno de los objetivos de la federación, para ver y conocer ‘in situ’ los problemas que existen en los barrios y las posibles soluciones.

La Flave recuerda que el movimiento vecinal, y por tanto las asociaciones y la Flave, son un importante instrumento de enlace de los ciudadanos y la administración local, para hacer llegar las necesidades de los barrios al Ayuntamiento, entendiendo por tanto necesaria la representación vecinal. “Hacemos un trabajo, de forma altruista, que hace que el Ayuntamiento no tenga que tener un técnico o un inspector cada día en los barrios, en las calles, porque hacemos una labor muy importante, pero en esta ocasión este equipo de Gobierno parece no valorarlo”, concluyen.