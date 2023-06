Fito Carreto (Vox): "Queremos una ciudad para todo el año, no solo de verano o fines de semana"

El portavoz de Vox El Puerto, Fito Carreto, agradeció la presencia de cargos de su partido como la presidenta provincial de Vox, Blanca Armario, además de la de familia, amigos y vecinos. "Es un honor comenzar el mandato en este escenario del teatro Pedro Muñoz Seca, una persona que entregó su vida por España. Que su entrega y su ingenio nos sirvan de inspiración", pidió.

Como dijo el portavoz "la mayoría del PP conlleva una gran responsabilidad que no se puede desaprovechar, no es un cheque en blanco. En Vox tenemos muchas ganas de trabajar y de cuidar de nuestra gente y nuestros barrios. Lo haremos con corrección, educación y cordialidad, y ojalá se mantengan y dejemos atrás algunas escenas que nunca debieron ocurrir. Haremos una oposición leal y constructiva y trabajaremos por un Puerto mejor todos los días, sin intereses partidistas. Se apoyarán las propuestas buenas sin mirar de donde proceden. La patria empieza en el municipio. Trabajaremos para todo El Puerto, desde la Sierra de San Cristóbal a Doña Blanca, Costa Oeste, el centro, Valdelagrana... por todos los portuenses sin excepción. Queremos un ayuntamiento al servicio de las familias, con el objetivo de bajar impuestos, recuperar servicios públicos y cuidar el patrimonio natural y defendiendo la cultura y la identidad única de El Puerto".

También se comprometió a "resolver los problemas cotidianos, a escuchar con humildad a los vecinos. El Puerto no puede ser una ciudad de dos meses al año o de fines de semana, hay que pensar en los que viven aquí todo el año. El Puerto está de moda, lo ha estado siempre porque es una ciudad única, con gran historia y potencial. No podemos caer en el el pelotazo fácil, hay que trabajar por El Puerto de nuestros padres y abuelos, hijos y nietos, por una ciudad para todo el año. Hay que pensar en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. No se puede desaprovechar esta nueva etapa, El Puerto necesita que no lo cambien más. No se puede dejar todo para la semana antes de las elecciones. Esperamos estar a la altura de lo que esperan los portuenses", concluyó.