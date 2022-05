“El cartel de la Feria de El Puerto es una reivindicación para que no perdamos nuestra esencia”

–Por fin, tres años después, un cartel de Adrián Ferreras anuncia la Feria de Primavera. Es el cartel más esperado de la historia...

–Para mí es muy importante el cartel de Feria, porque es la principal fiesta de la ciudad. Este año además vamos a coger la Feria con muchas ganas, después de haber pasado una experiencia tremenda como ha sido la pandemia.

–Cuando te hicieron el encargo, para la Feria de 2020, ¿tenías ya hecho el cuando cuando se canceló la fiesta por la pandemia?

–El encargo me lo hicieron en 2019 y me puse a trabajar, sabía que la Feria se iba a dedicar a Andalucía y comencé a trabajar a carbón, con un boceto muy fiel a lo que he realizado después. Le presenté el borrador al alcalde y al concejal y les encantó, y justo cuando comenzaba a manchar un poco el lienzo saltó la cuarentena. Ahí dejé de trabajar en el cuadro hasta que en el mes de marzo lo retomé para la Feria de este año.

–El cartel tiene muchos detalles...

– Es verdad, tiene muchas horas de trabajo. A veces incluir tantos elementos en un cuadro es peligroso, porque puede empachar al espectador. He controlado mucho los diferentes planos para que todo esté en equilibrio, contar una historia para que el espectador sepa por donde avanzar. intento trasladar que la Feria de El Puerto es abierta y familiar, invita a entrar en ella.

–Y todo lo que ha ocurrido estos años, ¿ha cambiado la idea inicial que tenía para el cuadro?

–Obviamente, aunque el boceto a carbón era el mismo del que partía, he jugado mucho con el color. Ahí tu sacas a relucir tus sentimientos y yo he querido meterle al cuadro alegría, luz, color, ganas de festejar... he trabajado mucho el tema floral, la cal, los trajes de gitana y los mantones. Creo que esas ganas de Feria se notan en el cartel. Además la gitana principal del cuadro es mi madre invitando a los espectadores a entrar en la Feria. Ella no sabía nada, ni tampoco mi mujer, que es la otra figura que aparece en el cuadro en primer plano.

–¿Qué elementos tenía claro que querías incluir en el cartel?

–Mi duda era saber si se mantenía la dedicatoria a Andalucía, pero en cuanto me lo confirmaron tuve claro que esa dedicatoria se iba a plasmar en el escudo, y ahí se me vinieron a la mente las Casas Palacio. De alguna manera el cartel es una reivindicación de que tenemos que crecer y ampliar horizontes, pero sin perder la esencia y la historia de lo que somos. Tenemos que mantener nuestra identidad. Esa fachada es la de la Casa de las Cadenas, quizás una de nuestras casas-palacio más conocidas, pero está encalada y el escudo se ha sustituido por el de Andalucía. Lo que ve el espectador es una gran portada a través de la que se pasa virtualmente hacia la Feria. Arriba tenía también claro que tenía que reflejar El Puerto visto desde el río, también una reivindicación de que tenemos que vivir más de cara al Guadalete, y un faldón enorme de flores, porque es la Feria de Primavera. Esos han sido los elementos principales, aunque también aparecen alusiones al Vino Fino y a la pesca, en ambos lados del cuadro. Y arriba del todo aparece la Virgen de los Milagros coronando la ciudad, la Patrona de El Puerto, una idea que me dio mi hermana.

–Aunque es su primer cartel de la Feria de Primavera, ha hecho muchos para varias de las casetas. ¿Se siente cómodo haciendo carteles?

–Sí, la cartelería me gusta. Te da una libertad de expresión y te permite salir de tu zona de confort. En este caso el cartel lleva mi identidad y es más un cuadro que un cartel, pero en otras ocasiones he realizado cosas más audaces, más alejadas de mi estilo habitual.

"Me enorgullece que me comparen con Juan Lara, los dos hemos bebido de las mismas fuentes”

–Muchas veces le han comparado con Juan Lara. ¿Le enorgullece?

–Sí, me enorgullece, pero siempre digo que es natural, porque bebemos de las mismas fuentes. Mi abuelo y él eran compadres, yo lo conocí de niño. pero yo busco mi propio camino, la pintura de Juan tiene mucha luz pero es muy clásica, el trabajaba muy bien el dibujo y los tonos oscuros, y mis colores son más pastel, yo busco más la mancha, soy más impresionista. pero evidentemente he bebido de Juan porque me ha marcado, como a él, el entorno en el que vivo y la cultura que hemos compartido.

–Precisamente él pintó uno de los carteles de Feria más famosos, el de 1989. Cuando un cartel pasa a ocupar paredes de bares y salones es que ha trascendido su misión.

–Sí, es algo muy difícil, es el sueño de cualquier cartelista, que su obra quede como una obra permanente. Todo pintor aspira a eso, pienso que es bueno ser ambicioso, aunque sin perder la humildad.

–Tiene una larga trayectoria a tus espaldas como pintor. ¿Qué otro reto le gustaría conseguir?

–Pinto desde niño, y profesionalmente desde los 90. Evidentemente el cartel de Feria era un reto. Antes tenía grandes aspiraciones, ahora con los años mi reto es sorprenderme a mi mismo, ser capaz de crecer e innovar. El problema es que con los años te vuelves más exigente y cualquier cambio requiere estar muy convencido de ello.

–Da clase de pintura en tu taller. ¿Hay talento artístico en El Puerto?

–Sí, hay talento. Pero es un oficio que hay que llevar a flor de piel, son más los problemas que las satisfacciones, pero una satisfacción cubre todo lo malo que te pueda pasar. Hay gente que tiene muy buena mano, pero con eso no basta, es algo muy vocacional.