Diversión y fiesta a toda vela en la regata en tierra

Muchas personas, cuando suben a un barco -ya sea por primera vez o no-, sufren el mal de mar; o lo que es lo mismo: mareos de los malos. Dicen que eso es como una lotería. Algunos no lo van a notar en su vida (¡vaya suerte!), otros , por mucho que lo intenten, no podrán evitarlo y seguramente, acaben el viaje en barco asomando la cabeza por la borda. Sea como sea, hay muchos que prefieren no probar suerte y, por si acaso, lo máximo a lo que han llegado a acercarse en su vida al agua es en el cuarto de baño de su casa. Seguro que si propones un viaje náutico a alguien encasillado en este último grupo su respuesta sea: "Ni mijita". No obstante si se le propone ir a la Semana Clásica de Puerto Sherry no tendrá manera de escurrir el bulto. Opciones ha habido para todos los gustos durante estos cuatros días que dura el evento (que comenzó el miércoles y finaliza hoy). Aunque su eje central es la Copa de España de Vela Clásica, este evento internacional, que este año celebra su cuarta edición, también programa en tierra una gran variedad de actividades que atraen a una gran cantidad de público.

Hay quien prefiere llegar a los sitios y comenzar por tomar algo tranquilamente. Sin problemas. El evento comenzó ese mismo día a las 21:00 horas con la recepción oficial de los regatistas y el cóctel de bienvenida. La cita y el ambiente fueron inmejorables: decenas de participantes y acompañantes disfrutaron en la terraza del hotel Puerto Sherry de una noche donde estuvieron presentes distintas personalidades, como Juanma Moreno, deportista español que compite en la clase olímpica de windsurf RS:X. De hecho, según estuvo explicando él mismo en el evento, Puerto Sherry y su regata serán sus ultimas paradas antes de partir hacia Aarhus (Dinamarca), donde participará del 5 al 12 de agosto en el Campeonato Mundial de Clase Olímpica de Vela (la competición internacional de este deporte). Si Moreno consigue quedar entre los 12 primeros puestos del ranking, España iría a las Olimpiadas representada por este portuense. No es cualquier cosa.

Según la organización, cerca de mil personas acudieron el jueves a la 'Sherry Pool Party'

Igualmente, durante la Semana Clásica también ha habido opciones para los amantes de la moda y de las compras. Concretamente el salón Columbus del hotel ha albergado durante los cuatros días que dura la actividad (que finaliza hoy sábado) un mercadillo de antigüedades náuticas, donde también se han podido adquirir prendas de la marca de ropa portuense Tritón Oceanic. Puede que con esto de las antigüedades a más de uno le pique el gusanillo de ir a un museo. Tampoco supone un problema ya que hoy también se celebrará a las 13:30 horas una concentración y desfile de coches clásicos en el propio hotel (también frente al salón columbus).

Por ahora, casi todas las actividades, han supuesto planes tranquilos, familiares y relajados. Pero que no cunda el pánico. También han existido opciones para los más fiesteros, como la celebración Sherry Pool Party, la fiesta que tuvo lugar el jueves entre la terraza y la piscina del hotel. Concretamente, según indica la organización, el evento ha sido todo un éxito, con una aproximación de mil jóvenes que se congregaron allí. Si el objetivo de este evento era atraer a un público distinto al que habitualmente acude a las regatas, sin duda alguna se ha conseguido. Así mismo, ayer viernes también se celebró por la tarde un torneo de burro polo donde los participantes, al igual que en el polo, tuvieron que seguir las reglas del juego sobre los pollinos.

En esta cuarta Semana Clásica ha quedado claro que actividades hay para todos los gustos. Quien decide quedarse en tierra y aburrirse no tiene excusas. Lo hace porque quiere.