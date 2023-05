Diego Ruiz Mata dará a conocer este jueves en El Puerto su nuevo libro sobre Tartesos

El catedrático de Prehistoria Diego Ruiz Mata, dará a conocer este jueves, día 4 de mayo, en El Puerto de Santa María su nuevo libro sobre el mundo fenicio y tartésico, que lleva por título Tartesos y Tartesios, publicado por la editorial Almuzara y que constituye, según su autor, "la visión historiográfica y arqueológica más completa sobre Tartesos".

El nuevo trabajo del catedrático jubilado de la UCA, presidente de la Fundación de Estudios Fenicios y Mediterráneos, y que ha sido el principal arqueólogo del yacimiento fenicio del Castillo de Doña Blanca, salió a la luz a mediados de marzo y se ha presentado en diferentes lugares de Andalucía, comenzando por la ciudad de Huelva.

El acto comenzará a las 20:00 horas en la bodega del Castillo de San Marcos, del Grupo Caballero, en un evento con entrada libre hasta completar aforo, y en el que el catedrático presentará conocer su libro, ofreciendo sus conocimientos sobre la presencia fenicia en la Baja Andalucía, y en especial en la Sierra de San Cristóbal, fruto de las numerosos excavaciones arqueológicas que ha dirigido, entre ellas en el yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María.

El arqueólogo será presentado por el fotógrafo y candidato de Vox a la Alcaldía de El Puerto, Fito Carreto, aunque el acto no tendrá connotación política alguna. "La cultura no tiene partido, es universal y no está afiliada a nada", subraya el profesor. Fito Carreto, fotógrafo durante años de Diario de Cádiz en El Puerto, se encargará de realizar una semblanza de Diego Ruiz Mata, a quien conoce desde hace años, y cuyas primeras excavaciones en Doña Blanca a mediados de los 80 fueron documentadas en los reportajes de prensa del momento.

"Será una buena ocasión para recordar esos años", afirma el arqueólogo, cuando más de 40 estudiantes de arqueología acudían de diferentes lugares de España y de otros países para trabajar durante el verano en las campañas de excavaciones en Doña Blanca, donde se edificaron incluso unas dependencias para alojar a los jóvenes y entusiastas investigadores al pie del propio yacimiento.

El catedrático e investigador adelanta que en el acto del jueves "se va a hablar de Tartesos, del orgullo de que tengamos una cultura universal que dio lugar a la civilización en Occidente", y por supuesto del proyecto de Parque Arqueológico y Cultural de la Sierra de San Cristóbal, que comprende el yacimiento de Doña Blanca, la necrópolis de Las Cumbres, las cuevas cantera y la bodega completa más antigua del mundo, "300 hectáreas de interés histórico que confirman un enclave único en el mundo".

Por su parte, el alcaldable de Vox, Fito Carreto, ha subrayado que su partido apoyará el proyecto de Parque Arqueológico en la Sierra de San Cristóbal, así como el relanzamiento del yacimiento de Doña Blanca, donde no se realizan campañas arqueológicas desde hace veinte años. "Creo en los proyectos y en los trabajos de Diego Ruiz Mata, a quien conozco desde hace más de 30 años", subraya Fito Carreto, "esto es también una apuesta personal. Tenemos un patrimonio en la Sierra de San Cristóbal que es único, irrepetible, no existe nada igual y habrá que darle valor, porque esto es cultura y turismo de calidad para todo el año". El libro ya se ha presentado en distintos lugares de la provincia "y creo que era el momento de que se presentará en El Puerto".

Cabe recordar que en este trabajo, Diego Ruiz Mata descarta que Tartesos sea una civilización autóctona e insiste en la tesis de que surgió de la simbiosis de la cultura nativa con el mundo fenicio, en un proceso de unión cultural y comercial de Oriente en Occidente.

La editorial cordobesa Almuzara, donde está publicado este nuevo libro, considerado por los especialistas el más completo sobre Tartesos desde el editado por Adolf Shulten en 1923, está dirigida por el ex ministro Manuel Pimentel.